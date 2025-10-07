Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne

Do czołowego zderzenia dwóch aut doszło przy ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej. Na miejsce przyjechała straż pożarna i policja.
Jak poinformował komisarz Adam Rejdak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zgłoszenie o wypadku wpłynęło kilka minut przed godziną 9.
- Kierująca samochodem marki Kia zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z pojazdem marki Toyota. Kierujący odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Oboje mieli uprawnienia do kierowania. Z uwagi na stan zdrowia nie zostali przebadani na trzeźwość - przekazał komisarz Rejdak.
O godzinie 11 policjant dodał, że droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia na miejscu mają potrwać jeszcze około godziny.
