Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne

Do czołowego zderzenia dwóch aut doszło przy ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej. Na miejsce przyjechała straż pożarna i policja.

Jak poinformował komisarz Adam Rejdak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zgłoszenie o wypadku wpłynęło kilka minut przed godziną 9.

- Kierująca samochodem marki Kia zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z pojazdem marki Toyota. Kierujący odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Oboje mieli uprawnienia do kierowania. Z uwagi na stan zdrowia nie zostali przebadani na trzeźwość - przekazał komisarz Rejdak.

O godzinie 11 policjant dodał, że droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia na miejscu mają potrwać jeszcze około godziny.

