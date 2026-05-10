"Zaatakował" komisariat, groził policjantom

43-latek uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu w Czosnowie
43-latkowi grozi pięć lat więzienia
Źródło: Policja Nowy Dwór Mazowiecki
Usłyszeli huk i wybiegli przed komisariat. Policjanci zobaczyli rozbite drzwi wejściowe i dobrze im znanego mężczyznę. Obrażał ich, a następnie próbował uciec. Tego dnia miał więcej na sumieniu.

We wtorek, 5 maja po południu policjanci z Czosnowa usłyszeli odgłos uderzenia dochodzący sprzed budynku miejscowego komisariatu. Wybiegli na zewnątrz.

"Na miejscu zastali znanego im 43-latka. Stał przed wejściem do budynku, a w drzwiach widoczne było uszkodzenie dolnej szyby. Mężczyzna zachowywał się agresywnie i był wyraźnie pobudzony. Znieważał policjantów i groził im. Próbował uciec, ale szybko został obezwładniony" - przekazuje w komunikacie asp. szt. Katarzyna Trąbińska z nowodworskiej policji.

Źródło: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Okazało się, że nie tylko wybił szybę w drzwiach wejściowych, ale uszkodził również ościeżnicę okna w komisariacie.

Nie tylko komisariat

Siedziba policjantów nie była też jego pierwszym celem tego dnia. Rano 43-latek uszkodził szafę sterowniczą przepompowni ścieków w Czosnowie.

Motywy jego działania nie są znane.

"Policjanci wcześniej prowadzili już wobec 43-latka postępowanie dotyczące kierowania gróźb karalnych wobec członków własnej rodziny" - dodaje asp. szt. Katarzyna Trąbińska.

Zarzuty i areszt

Teraz 43-latek usłyszał zarzuty związane m.in. z uszkodzeniem mienia, kierowaniem gróźb karalnych oraz znieważeniem funkcjonariuszy publicznych.

Grozi mu pięć lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Źródło: Policja Nowy Dwór Mazowiecki
