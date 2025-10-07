Jechał pijany, stracił mustanga. Sportowe auto trafi do policji

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie nadzorowała dochodzenie w sprawie nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia z jego udziałem doszło 19 kwietnia w miejscowości Ślubowo, w gminie Sońsk. Jak przekazała prokuratura, jadący fordem mustangiem mężczyzna miał 2,28 promila alkoholu w organizmie. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Stracił pięknego, czerwonego mustanga

23 września sąd skazał Kamila S. na karę grzywny (150 stawek dziennych po 20 złotych), orzekł również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata, zasądził 5000 złotych grzywny i obciążył go kosztami postępowania.

"Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 promila, sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego – pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym. Według ustaleń dochodzenia - sportowy pojazd jest wart około 150 000 złotych" - zaznaczył w komunikacie Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ciechanowie.

Auto trafi do policjantów drogówki

Na etapie wykonywania wyroku prokurator rejonowy w Ciechanowie zawnioskował, by przekazać auto na rzecz Komendy Głównej Policji, by szybki i mocny samochód mógł służyć funkcjonariuszom do ściganiu piratów drogowych.

Wyrok jest prawomocny.

