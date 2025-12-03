Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców na Grójeckiej

Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego wkracza w nowy etap. Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie, gotowa jest pełna gwiazda tramwajowa (czyli nowy węzeł rozjazdowy) na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. "W ostatnich tygodniach odbyły się testy nowych łuków torowiska w kierunku Banacha, a próbne tramwaje dojechały do pętli przy szpitalu. W miniony weekend zaś ekipy Tramwajów Warszawskich naprawiały przejazd przez tory na wysokości ulicy Pawińskiego, dzięki czemu kierowcy przejadą po równej nawierzchni" - wymienili tramwajarze.

Nowe tory na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. ułożone są, z przerwami, aż do Szczęśliwickiej. Za nią trwa budowa rampy wjazdowej do tunelu. W samym tunelu, przebiegającym pod Parkiem Pięciu Sióstr, wykonano już ponad połowę płyty dennej, czyli "podłogi" obiektu.

Od 6 grudnia tramwajem znów będzie można dojechać do pętli Banacha, która znajduje się w bezpośredniej bliskości szpitala klinicznego i kampusu uniwersyteckiego.

Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zmiany tras tramwajów i autobusów

Uruchomienie pętli oznacza zmiany tras kilku linii tramwajowych.

Po dziewięciu miesiącach dojadą tam ponownie tramwaje linii 14. Na tę pętlę skierowane zostaną także tramwaje linii 7, które – podobnie jak "czternastka" – w ostatnich miesiącach dojeżdżały z Pragi na plac Narutowicza.

Trasa linii 25 zostanie wydłużona do pętli na tym ochockim placu (do tej pory tramwaje linii 25 kończyły kursy na pl. Starynkiewicza). Trasa linii 1 w dłuższych kursach nie zmieni się, czyli tramwaje pojadą do pętli P+R Al. Krakowska. Natomiast kursy na krótszej trasie "jedynka" zakończy na pętli Banacha (a nie jak do tej pory na placu Narutowicza). Trasy linii 9 i 15 nie zmienią się – tramwaje będą dojeżdżać do pętli P+R Al. Krakowska.

Na swoje stałe trasy wrócą autobusy linii: 136 (przez ulice Bitwy Warszawskiej 1920 r, Banacha i Żwirki i Wigury), 172 (przez ulice Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha i Pawińskiego) oraz 186 (przez ulice Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha, Pawińskiego i Dickensa). Na obecnych, objazdowych trasach, nadal pozostaną autobusy linii 154, 157, 167, 208, 414, 521 i N01.

Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

Więcej jezdni dla kierowców

Łatwiejsze będą także podróże samochodem. Kierowcy odzyskają dojazd ulicy Banacha do skrzyżowania z Grójecką i Bitwy Warszawskiej 1920 r. – do dyspozycji będą dwie jezdnie. Zakończenie zasadniczych prac przy węźle rozjazdowym umożliwi także oddanie drugiej jezdni Grójeckiej. "Wykonawca będzie jeszcze pracował przy chodnikach. Na krótkich odcinkach zamkną prawe pasy. Ruch będzie po wiążącej, czyli przedostatniej warstwie asfaltu" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Na jezdni Banacha w stronę Grójeckiej będzie zamknięty prawy pas. Kierowcy będą mieli pas do jazdy prosto i w prawo oraz do skrętu w lewo.

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu Grójeckiej i Banacha Źródło: Infoulice Warszawa

Grójecką, przed skrzyżowaniem z Bitwy Warszawskiej 1920 r., w stronę alei Krakowskiej kierowcy pojadą: prosto i w prawo, prosto oraz w lewo. Za skrzyżowaniem, na około stu metrach, będą dwa pasy, a dalej już trzy.

Z kolei na jezdni w stronę centrum przed skrzyżowaniem będą trzy pasy, w tym osobny lewoskręt w Bitwy Warszawskiej 1920 r. Za skrzyżowaniem do przystanku autobusowego drogowcy zaplanowali jeszcze prace przy chodniku, w związku z czym kierowcy będą mieli dwa pasy. Za przystankiem jezdnia rozszerzy się do trzech. Na tym etapie w dalszym ciągu dostępna będzie jedna jezdnia ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej Źródło: Tramwaje Warszawskie

Trzy etapy

Utrudnienia związane są z budową nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem.

Inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy. Jeszcze w grudniu tramwaje pojadą z pasażerami po nowym odcinku torów na Rakowieckiej – między ulicą Puławską a aleją Niepodległości. W trakcie projektowania jest odcinek wzdłuż ulicy Rostafińskich.

Prowadzone jest również postępowanie przetargowe na projekt kolejnego odcinka trasy – od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli. W ramach tego etapu zakładana jest budowa kolejnych podziemnych przystanków tramwajowych.

Nowa trasa tramwajowa jest istotnym elementem przebudowywanej i rozbudowywanej stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Podziemny przystanek znajdzie się w rejonie wejść na perony kolejowe, umożliwiając wygodne i sprawne przesiadki w obrębie stacji. Pierwszy tramwaj dojedzie do Dworca Zachodniego w II połowie 2026 roku.