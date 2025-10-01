Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin

|
Ośrodek Nowa Skra
Stadion Skry
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nowy stadion Skry miał być dostępny dla wszystkich warszawiaków. Jednak nie każdy może swobodnie korzystać z kompleksu sportowego, w tym znajdującej się tam bieżni. Stołeczny radny Filip Frąckowiak (PiS) nagłośnił problem uczniów, którzy przez obowiązujący regulamin nie mogą ćwiczyć na obiekcie w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Po latach mieszkańcy Warszawy doczekali się otwarcia kompleksu Skry, a konkretnie fragmentu terenu od strony alei Żwirki i Wigury. Po remoncie miejsce to stało się jednym z najnowocześniejszych kompleksów sportowych w stolicy.

Inwestycja była długo wyczekiwana nie tylko przez profesjonalnych sportowców, ale też lokalną społeczność - w tym nauczycieli i dzieci. Dzisiaj okazuje się, że nie wszyscy mogą swobodnie korzystać z miejskiej inwestycji.

Stadion Skry nie dla każdego?

Problem braku dostępności wyremontowanego stadionu dla uczniów szkół zauważył w ostatnim czasie stołeczny radny Filip Frąckowiak (PiS), który złożył w tej sprawie interpelację.

"W obecnym brzmieniu Regulamin Stadionu Lekkoatletycznego, punkty 5, 7, 8 traktują klasy szkolne tak samo, jak komercyjne grupy. Za obecność na stadionie klasa szkolna odbywająca lekcję WF musi zapłacić stawkę, która jest naliczana prywatnym podmiotom organizującym zajęcia. Dodatkowo, grupa nie może być większa niż 15 osób, co ogranicza korzystanie klasom, które w większości liczą więcej uczniów niż 15-stu" - czytamy w piśmie.

Radny: ochroniarze nie wpuszczają klas

W rozmowie z nami radny zwraca uwagę, że choć z reguły obiekt jest dla wszystkich mieszkańców, to nauczyciele, którzy przychodzą z młodzieżą na zajęcia sportowe, napotykają przeszkodę nie do pokonania.

- Jestem w kontakcie z mieszkańcami. Nauczyciele i rodzice skarżą się, że taki problem istnieje. Sytuacja wygląda tak, że nauczyciel WF-u przyszedł na stadion, by zrealizować zajęcia biegowe i nie został wpuszczony. Niestety szkoły w Warszawie na ogół nie posiadają swoich własnych bieżni - opisuje nam Filip Frąckowiak. - Ponadto brakuje budżetu na finansowanie wejść dzieci na stadion, które muszą płacić, jak komercyjne grupy. Potrzebne byłoby tutaj pozyskanie środków - dodaje.

Sprawdziliśmy cennik korzystania z bieżni na terenie Skry dostępny na stronie urzędu miasta. Wynika z niego, że wynajem na 60 minut jednego toru bieżni lekkoatletycznej od poniedziałku do piątku do godz. 17.00 dla warszawskich szkół to każdorazowo koszt 20 złotych, podczas gdy szkoły niepubliczne i uczelnie wyższe za taką usługę płacą 30 złotych.

Radny zauważył, że zdarzają się sytuacje, gdzie szkolne grupy ze względu na obowiązujący regulamin są wypraszane przez ochronę obiektu.

- Ochroniarze obiektu zgłaszają, że choćby chcieli, to nie mogą wpuścić tych dzieci na zajęcia. Sam byłem dwa razy świadkiem takiej sytuacji - przyznaje. - Ogranicza ich liczba osób. To jest niewykonalne w przypadku klasy, która na ogół jest znacznie liczniejsza, niż limit grup przewidziany w regulaminie - zauważa.

Propozycja zmian

Radny zaproponował zmianę regulaminu stadionu Skry tak, by zapis dotyczący opłat oraz maksymalnej liczby osób w grupie, na którą przypada jeden opiekun, nie dotyczył uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Myślę, że jest to po prostu przeoczenie kierownictwa i niedopatrzenie. Mam nadzieję, że szybko problem ten uda się rozwiązać – dodaje.

Zarządcą stadionu Skry jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i - tak jak się spodziewaliśmy - właśnie tam przekierował nas stołeczny ratusz. Poprosiliśmy Aktywną Warszawę o komentarz w sprawie regulaminu. Zostaliśmy poinformowani, że odpowiedź mailową otrzymamy w przyszłym tygodniu.

Zapisy regulaminu

W regulaminie obiektu odszukaliśmy zapisy, o których wspominał nam radny Filip Frąckowiak. Jeden z punktów faktycznie traktuje o tym, że do korzystania ze stadionu uprawnieni są jedynie organizatorzy zajęć grupowych i indywidualnych, którzy "zawarli stosowne umowy lub porozumienia". Tutaj radny proponował, by dopisać zapis, że punkt ten nie dotyczy stołecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z regulaminu wynika, że opłatami objęte są wszystkie grupy korzystające z obiektu, bez wyłączenia klas szkolnych. "Zajęcia zorganizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących do 15 uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia" - czytamy dalej. 

Regulamin korzystania z obiektu Skry
Regulamin korzystania z obiektu Skry
Źródło: tvnwarszawa.pl
Regulamin korzystania z obiektu Skry
Regulamin korzystania z obiektu Skry
Źródło: tvnwarszawa.pl

Bieżnia, boisko, strefa rzutów i skoków, stadion rugby

Przypomnijmy, zmodernizowany obiekt przy ulicy Wawelskiej 5 został oficjalnie otwarty 27 kwietnia. Na 13 hektarach nowej Skry powstał nie tylko profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężną i prostą, ale także strefy do skoków (w dal, wzwyż, o tyczce, trójskoku) i rzutów (oszczep, kula, młot, dysk), jak również boisko do rugby z naturalną nawierzchnią i małą trybuną.

Pod trybuną w części lekkoatletycznej znajduje się zaplecze sportowe - szatnie, prysznice, sanitariaty, pomieszczenia dla trenerów i sędziów. Pomyślano też o ogólnodostępnej toalecie. Na terenie kompleksu są też ścieżki biegowe, urządzenia do treningu z płotkami i slalomów, siłownia plenerowa i drążki kalisteniczne.

To pierwsza inwestycja na odzyskanym w 2021 roku, po 13-letniej batalii sądowej, terenie. Jego główna "atrakcja" to zrujnowany stadion lekkoatletyczny, na którego modernizację ratusza nie stać. Władze Warszawy spoglądają z nadzieją na ministerstwo sportu, ale na razie nic z tego nie wynikło.

Dalej ma powstać hala sportowa, głównie dla warszawskich drużyn koszykarskich, ale nie chcą jej władze i część mieszkańców Ochoty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Ursynów
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Śródmieście
Przystanek Warszawa Gołąbki
Będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieSzkoła
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Okolice
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Okolice
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Sąd utrzymał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Śródmieście
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod zaparkowanego samochodu nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Okolice
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro. Pieniądze zniknęły, wybranek też
Okolice
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
Śródmieście
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
Okolice
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla
Śródmieście
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
Piotr Bakalarski
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
Włochy
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Śródmieście
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
Okolice
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Praga Południe
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Ursynów
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
Włochy
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
Śródmieście
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Okolice
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
Ochota
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Śródmieście
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki