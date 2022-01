Poważne problemy samolotu z europosłami na pokładzie. "Miał dekompresję"

Krzysztof Moczulski z Polskich Linii Lotniczych LOT potwierdził, że doszło do usterki samolotu. - W trakcie rejsu z Warszawy do Brukseli wystąpiła usterka, pilot musiał obniżyć pułap lotu. Samolot wylądował w trybie normalnym, nie było to lądowanie awaryjne. W tym momencie kompletowana jest załoga, by jak najszybciej można było przetransportować pasażerów z Düsseldorfu do Brukseli. Dokładnych przyczyn usterki jeszcze nie znam - przekazał.