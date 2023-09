Przy wejściu na Bulwary Wiślane stanął... alkosłupek. Jak działa?

Przy Bulwarach Wiślanych stanął ogólnodostępny alkomat - alkosłupek. Producent twierdzi, że jest to pierwsze takie urządzenie na świecie. Zapewnia, że działa ono niezależnie od warunków atmosferycznych i jest proste w obsłudze.

Z początkiem sierpnia na Skwerze Kahla w Warszawie, przy Tamce, w wejściu na popularne wśród warszawiaków Bulwary Wiślane, pojawił się alkomat. To alkosłupek firmy PROMILER, producenta alkomatów. Firma zapewniła, że jest to pierwsze takie urządzenie na świecie i działa niezależnie od warunków pogodowych.

Alkomat jest ogólnodostępny i pracuje przez całą dobę. - Obsługiwany jest jednym przyciskiem, a pomiar jest możliwy po dokonaniu opłaty kartą płatniczą. W chwili pisania tej informacji koszt pomiaru wynosi 5 złotych. Użycie alkomatu jest proste i intuicyjne, wystarczy podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia by w kilka chwil otrzymać wynik pomiaru - wyjaśnia w komunikacie firma PROMILER.

Pomysł zrodził się pięć lat temu

Jak zaznaczono, wybór miejsca instalacji alkomatu nie jest przypadkowy. Zlokalizowanie urządzenia na przejściu w stronę popularnych Bulwarów Wiślanych to koncepcja Biura Pomocy i Projektów Społecznych Stolicy. Wyjaśniono, że latem obfituje ono w osoby potencjalnie zainteresowane sprawdzeniem swojego stanu o każdej godzinie dnia i nocy. - Popularność alkosłupka PROMILER zdaje się to potwierdzać, gdyż mimo częstych opadów przez pierwszy miesiąc działania alkomatu, skorzystało z niego blisko 500 osób - dodano w komunikacie.

Skomplikowany proces

Jak tłumaczy w komunikacie firma PROMILER pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu jest skomplikowanym procesem wymagającym stabilnych warunków temperatury, wilgotności i ciśnienia dlatego "do tej pory nie było na świecie tego rodzaju urządzeń". Producent alkomatów podjął się stworzenia alkosłupka. - Prace badawczo-rozwojowe nad alkomatem, który byłby zdolny bez nadzoru pracować w każdych warunkach pogodowych podjęliśmy już w 2014 roku. Zainteresowanie warszawskiego Biura Projektów Społecznych spowodowało, że przeznaczyliśmy na ten projekt znacznie więcej zasobów i oto po 4 latach jest - powiedział, cytowany w komunikacie Mikołaj Witczak, przedstawiciel producenta.

Alkosłupek PROMILER został zaprojektowany by pracować bez przerwy w niemal dowolnych warunkach atmosferycznych z precyzją +/- 10% wyniku. - Dołożyliśmy starań by wyeliminować wpływ wahań warunków środowiskowych na pracę alkosłupka, jednak praca w laboratorium musi być zderzona z rzeczywistością i z prawdziwym użytkownikiem – temu służy pilotaż projektu w Warszawie - dodał przedstawiciel PROMILER. Producent zastrzega jednak, że mimo to wyniki należy traktować wyłącznie jako poglądowe.