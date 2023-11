Pijany prowadził pługopiaskarkę. Miał przy sobie narkotyki, był poszukiwany

Gdy funkcjonariusz podszedł do pługopiaskarki, zobaczył za jego kierownicą śpiącego mężczyznę. Wyłączył więc silnik i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Następnie powiadomił dyżurnego ciechanowskiej komendy i pozostał z kierowcą iveco do momentu przyjazdu patrolu policjantów drogówki.

Alkohol w organizmie, narkotyki w kieszeni

- W trakcie kontroli policjanci znaleźli przy 29-latku środki odurzające. Mundurowi zabezpieczyli znalezioną substancję. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina - podała Zarembska. To nie był jednak koniec problemów kierowcy. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach danych okazało się, że 29-latek nie ma prawa jazdy na ciężarówki, do tego jest poszukiwany do odbycia kary więzienia.