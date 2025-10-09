Logo TVN Warszawa
Mokotów

Nowe informacje w sprawie śmierci byłego prorektora Collegium Humanum

Collegium Humanum
Polscy politycy i studia na Collegium Humanum
Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o nowych ustaleniach w sprawie śmierci byłego prorektora Collegium Humanum. Ciało mężczyzny zostało znalezione w jego mieszkaniu na Mokotowie.

- Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie czekamy na opinię biegłego - powiedział w czwartek w rozmowie z tvnwarszawa.pl Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sekcja zwłok byłego prorektora ma rozpocząć się w piątek.

Nie żyje prorektor Collegium Humanum

W piątek, 3 października w mieszkaniu przy ulicy Puławskiej na Mokotowie w Warszawie znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu działania prowadziła policja. Interwencja dotyczyła osoby w kryzysie emocjonalnym.

- Planowane jest wszczęcie śledztwa z artykułu 151 Kodeksu karnego, który brzmi: "kto doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat ośmiu" oraz przeprowadzenie sekcji zwłok - wskazywał wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W mediach pojawiły się wcześniej informacje, że chodzi o Pawła D., byłego prorektora Collegium Humanum. Nieoficjalnie to potwierdziliśmy.

W tle afera

Paweł D. był współpracownikiem Pawła C., założyciela i byłego rektora Collegium Humanum, zamieszanego w największy skandal edukacyjny ostatnich lat w Polsce.

Paweł C. został zatrzymany i trafił do aresztu w lutym 2024 roku. W związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej rektora wyższej uczelni niepublicznej prokurator zarzucił mu popełnienie przestępstw polegających przede wszystkim na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci świadectw ukończenia studiów podyplomowych, a także popełnienie przestępstw nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także kierowania gróźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w sprawie.

Uczelnia Collegium Humanum w czerwcu zmieniła nazwę na "Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia". Przeprowadziła rekrutację na rok akademicki 2024/2025 i przyjęła 1999 studentów na studia niestacjonarne – wynika z informacji przekazanych przez ministra nauki Dariusza Wieczorka na listopadowej konferencji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie otrzymało natomiast informacji o liczbie studentów przyjętych na studia stacjonarne tej uczelni.

collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
Podrobiona legitymacja szkolna zatrzymana w warszawskim ZTM. Brakuje jednego z zabezpieczeń
Sprawdziliśmy, jakie szkoły pojawiają się na podróbkach legitymacji
Maria Pankowska
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Edukacja
