O konkursie poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał, że "'szpiegowo' z ponurego symbolu sowieckiej dominacji ma szansę wreszcie stać się miejscem służącym warszawiakom".

W styczniu tego roku budynki przy ul. Sobieskiego 100, w których mieszkali pracownicy ambasady ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej, zostały przekazane Warszawie przez Skarb Państwa.

Miasto ma w planach wyburzenie dwóch frontowych budynków "szpiegowa", a w ich miejsce wybudowane mają być dwa nowe o kilku kondygnacjach. Natomiast główny blok na być remontowany.

Obiekt chroniony przez konserwatora

Urzędnicy zauważyli, że wyzwaniem dla uczestników będzie przebudowa wewnętrznej struktury mieszkań w kaskadowym budynku.

"Będą musieli uwzględnić fakt, że budynek jest wpisany do gminnej ewidencji budynków i jego zewnętrzna forma podlega ochronie. Koncepcja musi uwzględnić dostosowanie budynku do obecnych przepisów oraz zoptymalizować jego przestrzeń. W koncepcji powinien się też znaleźć nowy budynek od strony ul. Sobieskiego w miejscu istniejącego pawilonu wielofunkcyjnego i byłego przedszkola, które zostaną zburzone. Pracownie powinny też zaproponować zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynków" - czytamy w komunikacie ratusza.

Dwa etapy konkursu, terminy

Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy zostaną zaproszeni do złożenia opracowań studialnych. Sąd konkursowy wytypuje maksymalnie pięć, a ich autorów zaprosi do złożenia prac konkursowych. Z tych koncepcji sąd konkursowy wybierze najlepszą. Zwycięska pracownia otrzyma nagrodę pieniężną, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie docelowej dokumentacji projektowej.

Zwycięską koncepcję powinniśmy poznać w czerwcu 2026 roku. W październiku miasto planuje podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. "Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, prace projektowe powinny się zakończyć w sierpniu 2027 roku. Wówczas będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W budżecie miasta są zabezpieczone środki na tę inwestycję w wysokości ponad 132 mln zł" - poinformował urząd miasta.

Ratusz nie doprecyzował, dla kogo przeznaczone będą mieszkania w "szpiegowie". Kilka lat temu mówiło się o uchodźcach z Ukrainy. Potem pojawił się pomysł, by osiedlić tam osoby pracujące w zawodach szczególnie istotnych dla miasta, np. policjantów lub strażników miejskich.

100 mieszkań w opuszczonych budynku

Miasto przejęło "szpiegowo" w marcu 2023 roku. W budynku przy ulicy Sobieskiego 100 jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek został opuszczony. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

Będzie konkurs na "szpiegowo" Źródło: UM Warszawa

Szkoła dla dzieci sowieckich dyplomatów

W styczniu 2023 roku miasto przejęło od Rosji inny budynek - szkoły przy ulicy Kieleckiej. W kwietniu 2024 roku darowizną został przekazany miastu przez Skarb Państwa. Kiedyś w tym budynku uczyły się dzieci sowieckich dyplomatów.

W Warszawie są jeszcze cztery nieruchomości zajmowane przez Federację Rosyjską. Przy ul. Belwederskiej 49 mieści się siedziba Ambasady Federacji Rosyjskiej. To nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Rosji i jest własnością Skarbu Państwa.

Kolejną nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady przy ul. Bobrowieckiej 2B. W sprawie tej nieruchomości, jak przekazał ratusz, toczy się postępowanie sądowe o jej wydanie. To własność Skarbu Państwa. Na działce stoi popadający w coraz większą ruinę sześciokondygnacyjny blok.

Jest też nieruchomość przy ulicy Belwederskiej 25, gdzie mieści się wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej. Jest to własność Skarbu Państwa. W budynku mieści się też Dom Rosyjski w Warszawie - instytucja promocji kultury rosyjskiej.

Ostatnią nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady FR przy ul. Beethovena 3. Nieruchomość jest własnością Warszawy.

