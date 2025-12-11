Logo TVN Warszawa
Mokotów

"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na zagospodarowanie "szpiegowa"

Będzie konkurs na "szpiegowo"
Komornik przejmuje "Szpiegowo"
Źródło: TVN24
Miasto ogłosiło konkurs architektoniczny na zagospodarowanie "szpiegowa", czyli kompleksu, w którym mieszkali kiedyś pracownicy ambasady Rosji.

O konkursie poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał, że "'szpiegowo' z ponurego symbolu sowieckiej dominacji ma szansę wreszcie stać się miejscem służącym warszawiakom".

O "rosyjskich wyspach" w Warszawie pisaliśmy szerzej w TVN24+

Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów

Klaudia Kamieniarz

W styczniu tego roku budynki przy ul. Sobieskiego 100, w których mieszkali pracownicy ambasady ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej, zostały przekazane Warszawie przez Skarb Państwa.

Miasto ma w planach wyburzenie dwóch frontowych budynków "szpiegowa", a w ich miejsce wybudowane mają być dwa nowe o kilku kondygnacjach. Natomiast główny blok na być remontowany.

Obiekt chroniony przez konserwatora

Urzędnicy zauważyli, że wyzwaniem dla uczestników będzie przebudowa wewnętrznej struktury mieszkań w kaskadowym budynku.

"Będą musieli uwzględnić fakt, że budynek jest wpisany do gminnej ewidencji budynków i jego zewnętrzna forma podlega ochronie. Koncepcja musi uwzględnić dostosowanie budynku do obecnych przepisów oraz zoptymalizować jego przestrzeń. W koncepcji powinien się też znaleźć nowy budynek od strony ul. Sobieskiego w miejscu istniejącego pawilonu wielofunkcyjnego i byłego przedszkola, które zostaną zburzone. Pracownie powinny też zaproponować zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynków" - czytamy w komunikacie ratusza.

Będzie konkurs na "szpiegowo"
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Źródło: UM Warszawa

Dwa etapy konkursu, terminy

Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy zostaną zaproszeni do złożenia opracowań studialnych. Sąd konkursowy wytypuje maksymalnie pięć, a ich autorów zaprosi do złożenia prac konkursowych. Z tych koncepcji sąd konkursowy wybierze najlepszą. Zwycięska pracownia otrzyma nagrodę pieniężną, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie docelowej dokumentacji projektowej.

Zwycięską koncepcję powinniśmy poznać w czerwcu 2026 roku. W październiku miasto planuje podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. "Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, prace projektowe powinny się zakończyć w sierpniu 2027 roku. Wówczas będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W budżecie miasta są zabezpieczone środki na tę inwestycję w wysokości ponad 132 mln zł" - poinformował urząd miasta.

Ratusz nie doprecyzował, dla kogo przeznaczone będą mieszkania w "szpiegowie". Kilka lat temu mówiło się o uchodźcach z Ukrainy. Potem pojawił się pomysł, by osiedlić tam osoby pracujące w zawodach szczególnie istotnych dla miasta, np. policjantów lub strażników miejskich.

100 mieszkań w opuszczonych budynku

Miasto przejęło "szpiegowo" w marcu 2023 roku. W budynku przy ulicy Sobieskiego 100 jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek został opuszczony. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady i przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki. Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

Będzie konkurs na "szpiegowo"
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Źródło: UM Warszawa

Szkoła dla dzieci sowieckich dyplomatów

W styczniu 2023 roku miasto przejęło od Rosji inny budynek - szkoły przy ulicy Kieleckiej. W kwietniu 2024 roku darowizną został przekazany miastu przez Skarb Państwa. Kiedyś w tym budynku uczyły się dzieci sowieckich dyplomatów.

W Warszawie są jeszcze cztery nieruchomości zajmowane przez Federację Rosyjską. Przy ul. Belwederskiej 49 mieści się siedziba Ambasady Federacji Rosyjskiej. To nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Rosji i jest własnością Skarbu Państwa.

Kolejną nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady przy ul. Bobrowieckiej 2B. W sprawie tej nieruchomości, jak przekazał ratusz, toczy się postępowanie sądowe o jej wydanie. To własność Skarbu Państwa. Na działce stoi popadający w coraz większą ruinę sześciokondygnacyjny blok.

Jest też nieruchomość przy ulicy Belwederskiej 25, gdzie mieści się wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej. Jest to własność Skarbu Państwa. W budynku mieści się też Dom Rosyjski w Warszawie - instytucja promocji kultury rosyjskiej.

Ostatnią nieruchomością jest budynek mieszkalny pracowników ambasady FR przy ul. Beethovena 3. Nieruchomość jest własnością Warszawy.

Zły stan techniczny szkoły po Rosjanach. Pierwsze lekcje możliwe za kilka lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zły stan techniczny szkoły po Rosjanach. Pierwsze lekcje możliwe za kilka lat

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
