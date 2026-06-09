Mokotów Aleja Niepodległości bez tramwajów Oprac. Dariusz Gałązka |

Rafał Trzaskowski o linii tramwajowej do Dworca Zachodniego i przez Pole Mokotowskie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Stołeczny ratusz poinformował, że w poniedziałek, 15 czerwca, ruszą prace torowe i ciepłownicze w Al. Niepodległości, na wysokości Filtrowej. Tramwaje Warszawskie wyremontują odcinek torów pomiędzy ul. Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą, przylegającą do torów.

- Veolia może wykonać swoje zadanie tylko w przerwie sezonów grzewczych, czyli w lecie. My z kolei chcemy naprawić odcinek torowiska. Dlatego te dwie inwestycje zostały zsynchronizowane w czasie. Ponieważ w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowy odcinek torów w ul. Rakowieckiej, możemy zapewnić pasażerom dogodne objazdy –z obsługi wyłączymy jedynie tylko dwa przystanki (GUS i Biblioteka Narodowa) – wyjaśnia cytowany w komunikacie prasowym Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich

Ostatnią naprawę główną torowisko przechodziło w tym miejscu w 1999 r.

Etapy prac

Aby ciepłownicy mogli rozpocząć swoje prace w bezpośredniej bliskości torowiska, tramwajarze w pierwszej kolejności dokonają demontażu infastruktury, a następnie wybudują odwodnienia torowiska, którego wcześniej tam nie było (w ten sposób rozwiązany zostanie powtarzający się w przeszłości problem tzw. wychlap, czyli sytuacji, w których przedostająca się i zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska). Te prace zaplanowano do wykonania do końca czerwca.

W kolejnym etapie - od końca czerwca do połowy sierpnia - swoje roboty rozpocznie Veolia. W zakresie prac jest przebudowa ważnej komory ciepłowniczej oraz wymiana rur ciepłociągu biegnącego pod torowiskiem.

Gdy ciepłownicy zakończą swoje roboty, Tramwaje odtworzą torowisko. W sumie prace obejmą ok. 380 m toru pojedynczego na odcinku między przystankami Nowowiejska i GUS.

Tramwaj w Alei Niepodległości Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Tramwaje na objazdach

Tramwaje nie będą kursować Al. Niepodległości - między przystankami Nowowiejska i Metro Pole Mokotowskie. Rejon prac ominą przez: Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Oddany pod koniec zeszłego roku odcinek torów w ul. Rakowieckiej znacząco zwiększa elastyczność sieci tramwajowej i po raz kolejny umożliwi zachowanie ruchu tramwajów w dużej części Mokotowa.

Tramwaje linii 17 między przystankami Metro Pole Mokotowskie i Nowowiejska pojadą właśnie objazdem przez Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską. Tramwaje linii 19 nie będą jechać Rakowiecką – do Al. Niepodległości dojadą przez Marszałkowską i Nowowiejską. Utrzymana zostanie czasowo zmieniona trasa linii 33 – z pętli Metro Młociny do pętli Banacha.

Uruchomione zostaną dwie tramwajowe linie uzupełniające. Linia 67 połączy PKP Służewiec z Miasteczkiem Wilanów przez Marynarską, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego i Al. Rzeczypospolitej. Natomiast tramwaje linii 77 połączą pętlę Metro Marymont z Placem Narutowicza (ulicami Słowackiego, Popiełuszki, Al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Al. Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową).

Obsługę ciągu Al. Niepodległości – w tym dojazdu od strony Dw. Centralnego do przystanków GUS i Biblioteka Narodowa – zapewnią autobusy linii 174. Dodatkowo, na trasie między Rondem ONZ a metrem Pole Mokotowskie, uruchomione będą dodatkowe kursy.

Zmiany dla kierowców

W pierwszym etapie, od 15 czerwca, zajęte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy na kierunek. Dodatkowo, od piątku, 19 czerwca, na jezdni do centrum, już przy GUS-ie, będą dwa pasy do jazdy prosto. Za to z dwóch pasów będzie można skręcić na Trasę Łazienkowską w stronę mostu. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jednej jezdni w kierunku Mokotowa - ruch w obu kierunkach będzie się odbywać na jednej jezdni. Zostaną wykonane tymczasowe przewiązki, umożliwiające przejazd przez torowisko na drugą jezdnię.

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