Białołęka

Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu zamienia się w jezioro. Rozpoczął się remont ważnej ulicy

Białołęcka pod wodą
Białołęcka zostanie wyremontowana
Po wielu latach oczekiwania wreszcie rozpoczęła się modernizacja czterokilometrowego odcinka ulicy Białołęckiej. Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w przyszłym tygodniu. Przebudowa ma potrwać dwa lata.

"Rozpoczyna się przebudowa ulicy Białołęckiej. W rejonie inwestycji powstało już zaplecze budowy. W najbliższych dniach drogowcy ustawią nowe znaki drogowe, tablice z objazdami i banery informacyjne" - ogłosił w środę stołeczny ratusz.

Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w piątek 15 maja. Od godziny 22 na odcinku pomiędzy Kopijników a Przykoszarową kierowcy pojadą w jednym kierunku. Natomiast odcinek od Warzelniczej do Ketlinga zostanie całkiem zamknięty.

Dużo zmian dla kierowców

Od Kopijników do Przykoszarowej kierowcy przejadą tylko w stronę Kanału Żerańskiego. Objazd do Trasy Toruńskiej dla samochodów osobowych będzie prowadził ulicami Hemara lub Juranda ze Spychowa i dalej Ostródzką. Natomiast pojazdy powyżej 16 ton pojadą ulicami Płochocińską i Marywilską.

Wyjazdy z dróg poprzecznych oraz ulic Włodkowica i Daniszewskiej na Białołęcką będą zamykane na zmianę. Jeden kierunek będzie obowiązywać również na Ojca Aniceta - tylko do Trasy Toruńskiej. Z kolei na ulicy Toporczyków zostanie odwrócony kierunek ruchu - będzie można wyjechać na Białołęcką.

Zakazy parkowania obowiązywać będą na ulicach: Białołęckiej, Przykoszarowej, Szlacheckiej, Ojca Aniceta, Włodkowica (w czasie zamknięcia Daniszewskiej), Daniszewskiej (w czasie zamknięcia Włodkowica).

Objazd całkowicie zamkniętego odcinka Białołęckiej wytyczono ulicami: Hemara, Ostródzką i Zdziarską. Kierowcy wyjadą z Warzelniczej na Białołęcką, ale połączenie z tą ulicą stracą: Brzeziny, Małego Rycerza i Ketlinga. Dojazd do posesji będzie utrzymany.

Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Autobusy zmienią trasy

Od piątkowego wieczoru lub od soboty, nad ranem, trasy zmienią autobusy linii: 104, 204, 234, 314 i N14.

Autobusy linii 104 będą miały skróconą trasę - z Metra Bródno do pętli Białołęka-Kanał. Do stacji będą jeździły ulicami: Ojca Aniceta, Artyleryjską i Kopijników do swojej stałej trasy.

Linia 204 zmienia trasę w kierunku stacji metra Bródno - z ulicy Białołęckiej autobusy pojadą Przykoszarową, Szlachecką, Daniszewską, Annopol, Rembielińską i Kondratowicza do przystanku Metro Bródno 04.

Podobną trasę na Białołęce, w stronę Dworca Centralnego, będą miały nocne N14. Do Olesina natomiast pojadą ulicami Łabiszyńską, Kondratowicza, Rembielińską, Daniszewską do Białołęckiej i zwykłej trasy.

Objazdem pojadą także autobusy linii 234 w stronę pętli Żerań Wschodni i 314 w kierunku Tarchomina – ominą nieprzejezdny odcinek ulicy Białołęckiej Przykoszarową i Szlachecką.

"Takie zmiany będą obowiązywać do odwołania, czyli do zakończenia kolejnych etapów prac" - wskazał ratusz.

Źródło: UM Warszawa

Nowe odwodnienie i nawierzchnia

Na remont ulicy Białołęckiej mieszkańcy czekają od wielu lat. Po każdym deszczu tworzą się na niej tak duże rozlewiska, że na niektórych odcinkach kierowcy sami wdrażają ruch wahadłowy. Chodnik w przeważającej części jest jednostronny i po opadach również potrafi zmieniać się w jezioro. Brakuje skutecznej kanalizacji. Nie ma również drogi dla rowerzystów.

Co się zmieni? Na czterokilometrowym odcinku ulicy Białołęckiej od Kopijników do Ketlinga zostanie wybudowana jezdnia, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Powstaną także chodniki po obu stronach ulicy, droga rowerowa, oświetlenie i odwodnienie.

Na skrzyżowaniach z ulicami Kopijników i Cieślewskich będą ronda, a przy skrzyżowaniu z Hemara pętla autobusowa.

Między Stębarską a Kopijników ulica będzie miała nowy przebieg. Powstanie nowe skrzyżowanie z Artyleryjską, Łabiszyńską i Kopijników. Stanie tu sygnalizacja świetlna, będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Dodatkowo drogowcy wybudują ścieżki po obydwu stronach Łabiszyńskiej i chodnik po zachodniej stronie ulicy.

Przybędzie prawie 300 drzew

Ratusz podkreśla, że drogowcy budują już kanalizację i wytyczają przebieg jezdni. W maju jest planowana przebudowa ciepłociągu.

Z kolei na zamkniętych odcinkach wykonawca w pierwszej kolejności usunie nawierzchnię. Kolejnym etapem będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Na koniec zaplanowane zostały prace drogowe. Ten etap potrwa do wakacji przyszłego roku.

W ramach tej inwestycji posadzonych zostanie blisko 300 drzew - głównie lipy drobnolistnej, 7100 krzewów – takich, jak: derenie, tawuły i berberysy. Zostaną posiane także trawy ozdobne - trzcinnik ostrokwiatowy i rozplenica japońska.

Na odcinku od Ketlinga do Białołęckiej 272 zostanie wybudowana kanalizacja o długości blisko 1600 metrów i przepompownia ścieków.

Koszt inwestycji to 96 milionów złotych. Według harmonogramu wszystkie prace mają się skończyć w 2028 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Rawski

Dariusz Gałązka
