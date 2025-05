Anna i Krystyna dotarły do celu. Koniec drążenia tuneli metra

Anna i Krystyna wydrążą tunele metra na Karolinie Źródło: TVN24

Tracze Anna i Krystyna zakończyły drążenie tuneli metra na Bemowie. Przez dziewięć miesięcy przebijały się od stacji Karolin do stacji Bemowo. Po ich rozmontowaniu i wydobyciu na powierzchnię, ruszą prace związane z budową torowiska i peronów podziemnej kolejki.

Metro Warszawskie poinformowało, że w środę po godzinie 13 tarcza TBM Krystyna przebiła się do szybu demontażowego przed stacją Bemowo, koło urzędu dzielnicy. Nieco wcześniej - w kwietniu - do celu dotarła tarcza Anna. Oznacza to zakończenie drążenie tuneli ostatniego odcinka drugiej linii metra.

Podczas pracy obu tarcz wydobyto ponad 170 tysięcy metrów sześciennych urobku. "Do produkcji prawie 3800 tubingów zużyto 30,5 tysiąca metrów sześciennych mieszanki betonowej oraz ponad 3,3 tysiąca ton stali. Tarcze Krystyna i Anna pracowały niewiele ponad 9 miesięcy: od 14 sierpnia 2024 roku do 21 maja bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

Tarcza TBM Krystyna zakończyła drążenie tunelu metra Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Pora na budowę torowiska i peronów

Jak wyjaśniają urzędnicy, zakończenie drążenia tuneli jest ważnym etapem budowy. Demontaż tarcz TBM i wydostawanie ich na powierzchnię potrwa około miesiąca. Następnie będzie możliwe rozpoczęcie kolejnych prac: budowy peronów, klatek schodowych, łączników ewakuacyjnych pomiędzy tunelami i najniższych poziomów wentylatorni szlakowych.

Dalsze działania będą także prowadzone w tunelach. "Zaraz po wydrążeniu mają one idealnie okrągły przekrój, są puste i przygotowane do montażu instalacji, torowiska i pozostałej infrastruktury. Dlatego w pierwszej kolejności wykonana zostanie podbudowa torowiska - w postaci bankietów dolnych i bocznych. Będą to pierwsze poziome powierzchnie, na których osadzane będą kolejne elementy - przede wszystkim właśnie torowisko" - wyjaśniono.

Do budowy torowiska wykorzystanych zostanie łącznie 44 tysiące metrów kwadratowych mat wibroizolacyjnych, 17 tysięcy metrów sześciennych betonu i 900 ton szyn o łącznej długości 18 kilometrów.

Tarcza TBM Krystyna zakończyła drążenie tunelu metra Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Prace potrwają do 2026 roku

Odcinek budowany na Bemowie jest ostatnim fragmentem linii M2. W ramach inwestycji powstają trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Dodatkowo na krańcu, za stacją C1 powstaną podziemne tory do budowanej stacji techniczno-postojowej.

Budowa ma się zakończyć w 2026 roku.

Tarcza TBM Krystyna zakończyła drążenie tunelu metra Źródło: Urząd m.st. Warszawy