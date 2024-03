Żydzi z całego świata przyjeżdżają do Leżajska (woj. podkarpackie), by pomodlić się przy grobie cadyka Elimelecha. Wierzą, że w rocznicę śmierci zstępuje z nieba i zabiera ich prośby do Boga. Modlitwom towarzyszą tradycyjne tańce i śpiewanie psalmów.