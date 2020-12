"Zagapił się" przed przejazdem kolejowym i wjechał pod pociąg

W Witaszycach (woj. wielkopolskie) kierowca bmw "zagapił się" i nie zauważył, że właśnie wjeżdża na przejazd kolejowy i to wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych. W Witaszycach, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Piaskowej, kierowca bmw zignorował znaki drogowe, przez co zderzył się z pociągiem towarowym.

- Mężczyzna podróżował z jeszcze jedną osobą dorosłą oraz dwójką dzieci. Był trzeźwy. Tłumaczył, że rozmawiał z bliskimi i przez to zagapił się. Nie zauważył krzyża świętego Andrzeja, znaku "stop" ani sygnalizacji, która się tam znajduje. Zarówno kierowca, jak i jego rodzina mieli dużo szczęścia. Pociąg towarowy nie jechał z dużą prędkością. Nikt nie odniósł obrażeń - relacjonuje st. asp. Agnieszka Zaworska, rzeczniczka jarocińskiej policji.

Przejazd kolejowy w Witaszycach jest niestrzeżony. - Jest to miejsce dobrze oznakowane i z odpowiednią widocznością. Nie przypominam sobie, by wcześniej dochodziło tam do podobnych zdarzeń - dodaje Zaworska.