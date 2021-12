Poznań. Rozpędzony tramwaj uderzył w tył tramwaju stojącego na przystanku. Motorniczy z zarzutem

Poznańska prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym Ryszardowi K. To motorniczy tramwaju linii 12, który w sierpniu najechał na tył innego tramwaju, który stał na przystanku. W wypadku poszkodowanych zostało 31 osób. Podejrzany nie przyznaje się do winy.

Do zderzenia dwóch tramwajów na rondzie Starołęka w Poznaniu doszło 5 sierpnia przed południem. Motorniczy kierujący tramwajem linii numer 12 najechał na tył poprzedzającego go tramwaju linii numer 7. Wszystko działo się w chwili, gdy z "siódemki" wysiadali pasażerowie, a w "dwunastce" właśnie zaczęli wstawać ze swoich miejsc, by za chwilę opuścić pojazd. Poszkodowanych zostało 31 osób, blisko 30 osób trafiło do szpitali. Motorniczy, który wjechał w drugi tramwaj był zakleszczony w swojej kabinie, uwolnili go strażacy. W zdarzeniu ciężko ranne zostały dwie osoby.