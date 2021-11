Poznań. Miało być pole golfowe, będzie las

Gdy po raz pierwszy w 2002 roku pojawił się pomysł, by teren dawnej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach zamienić w pole golfowe, mieszkańcy tej dzielnicy Poznania zaczęli protestować. Bo dla nich te działki były terenami zielonymi, na które udawali się na spacery. Co więcej znajdują się one na terenie zachodniego klina zieleni, czyli obszaru, który nie powinien być zabudowywany.