Seniorze zostań w domu i dzwoń. "Po drugiej stronie zawsze czeka osoba życzliwa, chętna do pomocy"

Seniorzy z Poznania, którzy czują się samotni i chcieliby z kimś porozmawiać nie zostaną sami ze swoimi obawami i problemami. Podobnie, jak wiosną mogą zadzwonić na specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czeka "rozmówca życzliwy i gotowy do pomocy".

"Telefon Serdeczności" to specjalna infolinia, którą w kwietniu, tuż przed Wielkanocą, uruchomiono dla seniorów z Poznania. To wspólne przedsięwzięcie Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Zespołu Dziennych Domów Pomocy. Ma ono pomóc seniorom przetrwać trudny czas pandemii, przez którą musieli ograniczyć swoje kontakty z bliskimi.

- To jest taka linia, na którą warto zadzwonić, gdy czujemy się samotni, kiedy po prostu chcemy się wygadać, kiedy tak po ludzku potrzebujemy z kimś porozmawiać. Tu można rozmawiać o wszystkim. "Telefon Serdeczności" działa od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 20. Po drugiej stronie słuchawki zawsze czeka na seniora osoba życzliwa, chętna do pomocy - opowiada Maria Paradowska, dyrektorka Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu.

Numer "Telefonu Serdeczności": 691 870 091

W piątek również resort rodziny i polityki społecznej ogłosił uruchomienie ogólnopolskiej infolinii dla seniorów. Dzwoniąc pod numer 22 505 11 11 , osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

"Prywatna rozmowa, nawet przez telefon, daje więcej niż wizyta u specjalisty"

- Każdy człowiek ma potrzebę społecznego znaczenia, na którą składają się cztery czynniki. Po pierwsze każdy chce, żeby to, że istnieje zostało przez kogoś zauważone i docenione. Po drugie, mamy potrzebę uznania. Chcemy, by ktoś dostrzegł co robiliśmy kiedyś, ale też czym się teraz zajmujemy. Potrzebujemy usłyszeć: nikt tego nie robi tak jak ty. Równie ważna jest potrzeba użyteczności, poczucie, że mogę coś zaoferować innym. I ostatnia kwestia, potrzeba uczestnictwa w społeczeństwie. Poczucie, że jestem częścią większej całości, że nie jestem sam - tłumaczy prof. Katarzyna Popiołek, psycholog społeczny i dziekan wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Rozmowa z wolontariuszami zaangażowanymi w "Telefon serdeczności" właśnie te podstawowe potrzeby seniorów spełnia. Zwłaszcza teraz, gdy rodzina często nie ma czasu , a przez natłok obowiązków brakuje czasu na głębszą rozmowę.

- W środowisku psychiatrów i psychologów mówi się, że dobra, prywatna rozmowa może zdziałać więcej dla człowieka niż wizyta u specjalisty. Przez telefon też można zbudować dobrą i głęboką więź, a do tego stworzyć nową strukturę dnia. Trzeba tylko umiejętnie rozmawiać - mówi prof. Popiołek.

Seniorze zostań w domu

W czasie pandemii pojawiło się wiele inicjatyw, które mają ułatwić życie seniorom i zachęcić ich do pozostania w domu.

Z taką propozycją wyszła m.in. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, która proponuje wypożyczanie książek na telefon i z dowozem do domu. Czytelnicy chcący skorzystać z usługi, składają zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt tel. 61-646-33-44. Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi filii biblioteki, która objęta jest programem. "Bibliotekarze dowożący książki do czytelników będą zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki. Odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do założenia na czas wizyty bibliotekarza maseczki. Zwracane książki będą podlegać kwarantannie" – przypomniała Biblioteka Raczyńskich. Wybrani pracownicy przygotują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu. Podczas odwiedzin będą wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz numerem telefonu umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności osoby odwiedzającej. Z usługi mogą skorzystać osoby posiadające kartę biblioteczną oraz takie, które dotąd nie były zapisane w Bibliotece Raczyńskich. Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz zapisze nowego czytelnika.

Do kontaktu zachęca również Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. W ramach akcji "Senior w domu" CIS zebrało najciekawsze propozycje aktywnego spędzania czasu.

Z kolei władze miasta w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, oferuje seniorom usługę bezpłatnego porządkowania grobów bliskich im osób. Dotyczy to nagrobków znajdujących się na dwóch największych cmentarzach w Poznaniu.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24, TVN24