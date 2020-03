Romeo i Julia w czasach zarazy. Nawet 10 tysięcy złotych kary dla 21-latka za złamanie kwarantanny

21-latek z Ostrzeszowa trafił na przymusową, 14-dniową kwarantannę. Tak jak wszyscy, którzy przebywają w przymusowej izolacji, był kontrolowany przez policjantów. Gdy ci zameldowali się pod jego domem, okazało się, ze nie ma go w środku.

Serce i rozum

Okazało się, że młody mężczyzna chciał zobaczyć się ze swoją dziewczyną. - Został szybko zlokalizowany. Ostrzeszowscy policjanci, zachowując wszelkie środki ostrożności, nakłonili go do powrotu do miejsca kwarantanny – poinformował Juszczak. Dziewczyna 21-latka nie wyszła na spotkanie. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, mężczyzna teraz może słono zapłacić. - Grozi mu łączna kara w wysokości 10 tysięcy złotych - podaje Juszczak.