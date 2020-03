Nawet sześć godzin czekania na granicy z Niemcami

Zanim udamy się na przejście graniczne, warto sprawdzić gdzie kolejki są najkrótsze. Najgorzej sytuacja wygląda w Świecku i Jędrzychowicach. Wjechać do kraju mogą tylko Polacy, wszyscy wracający muszą poddać się kwarantannie.

Część Polaków wraca do kraju autokarami

Straż Graniczna: wypełniajcie wcześniej karty

- Kontrole wyglądają w ten sposób, że najpierw do osób podchodzi strażnik bądź służby medyczne. Bezdotykowo dokonywany jest pomiar temperatury. Następnie wszyscy Polacy wjeżdżający do Polski wypełniają karty lokalizacyjne i mają obowiązek poddania się czternastodniowej kwarantannie. Na pewno ułatwieniem byłoby, gdyby podróżni ze sobą mieli już wypełnione karty lokalizacyjne. Można je pobierać z internetu – powiedział Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

"Prosimy wszystkich o wyrozumiałość"

W ostatnim czasie nie odnotowano poważniejszych incydentów ze strony podróżnych, którzy przyjeżdżają do Polski.

Po wprowadzeniu ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski, wjechać mogą wyłącznie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego Straży Granicznej.

Obcokrajowcy cofani z granicy

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wprowadzonych ograniczeń wjazdu. Przed przejściami granicznymi zatrzymywane są auta z tablicami rejestracyjnymi z Niemiec, Rosji, Białorusi czy Ukrainy. Ci, którzy nie pracują w Polsce, granicy nie przekroczą - tam gdzie przejście graniczne znajduje się na drodze ekspresowej czy autostradzie, auta zawracane są do ostatniego zjazdu pod eskortą policji.

Wielu z obcokrajowców szuka teraz rozwiązań, by wrócić do swojego kraju. W Świecku zawrócono bus z Ukraińcami i Białorusinami, którzy nie mogli dostać się do kraju przez Czechy i postanowili spróbować przez Polskę. Bezskutecznie.