Potrzebują rąk do pracy w domach opieki. "Zapraszamy pełnoletnie osoby, które czują się na siłach"

Przez pandemię COVID-19 kadra gorzowskich domów pomocy społecznej jest znacznie okrojona. Prezydent miasta zaapelował do mieszkańców oraz organizacji pozarządowych o pomoc w opiece nad podopiecznymi dwóch placówek.

- Zapraszam wszystkie pełnoletnie osoby, które czują się na siłach, by dołączyć w charakterze wolontariuszy do personelu DPS-ów i wspomóc je dodatkową pracą rąk – powiedział prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. W mieście są dwa domy pomocy społecznej, które należą do samorządu. Placówki zapewniają opiekę osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, że w najbliższym czasie mogą wystąpić braki kadrowe w tych placówkach. Chęć pomocy można zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego wss@umgorzow.pl lub pod telefonem 95 7355 801. Należy podać swoje dane i oczekiwać na kontakt ze strony pracowników magistratu lub samych domów pomocy społecznej.