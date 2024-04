Trzaskowski: na listach znajdą się również ministrowie

Tusk: wszystko jest przesądzone

Wcześniej Tusk, wchodząc do siedziby PO na posiedzenie zarządu, pytany był o to, czy wszystko jest już przesądzone w sprawie list. Odparł twierdząco.

Dodał, że KO ma "świetnych kandydatów na ministrów". - U nas jest wielu doświadczonych, ale też młodych ludzi, którzy swoją pracą mogą poprawić funkcjonowanie resortów, także tutaj nie ma żadnych obaw - mówił szef KPRM. Dodał, że jeśli dojdzie do zmian w ministerstwach, to "na pewno nowi ministrowie swoją pracą udowodnią, że są na właściwym miejscu i dobrze wywiązują się ze swojej roli". Grabiec powiedział, że wybory do PE to "kolejna okazja do pokonania PiS".