Ukraińcy "gonią resztkami sił", ale "dostaną to, co jest w tej chwili tlenem"

Amerykańska pomoc dla Ukrainy będzie zbawieniem. Oby nadeszła na czas - powiedział w TVN24 generał profesor Bogusław Pacek. Były ambasador Andrzej Byrt mówił z kolei o brytyjskim pakiecie pomocowym, który "jest bardzo znaczący". Stwierdził też, że całe NATO "powinno przestawić swoje przemysły zbrojeniowe".

Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości niemal 61 mld dolarów. Głosowanie oznacza odblokowanie trwającego od miesięcy impasu w Izbie i otwiera drogę do wznowienia wsparcia dla Ukrainy już w tym tygodniu. We wtorek lub środę spodziewana jest decyzja Senatu. Prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że podpisze przepisy w tej sprawie najszybciej jak to będzie możliwe.

Pacek: Ukraińcy dostaną to, co jest tlenem

Generał profesor Bogusław Pacek wyjaśniał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "na ukraińskim wojennym stole pojawi się 14 miliardów dolarów", a reszta "to troszeczkę inne wydatki, też związane z wojną, ale przede wszystkim to jest spłata tego, co już poszło do Ukrainy, a także utrzymanie żołnierzy amerykańskich w Europie".

- Te prawie 14 miliardów dolarów to jest dużo, to jest bardzo dobra decyzja i nie może dziwić radość Ukraińców - od prezydenta, po zwykłych żołnierzy w okopach. Tam żołnierze rzeczywiście gonią resztkami sił i ten front jest bardzo zagrożony, w związku z powyższym pomoc amerykańska będzie zbawieniem. Oby nadeszła na czas - powiedział.

Jak mówił, za te pieniądze "dostaną przede wszystkim to co, jest tlenem w tej chwili dla Ukraińców na wojnie". - Pociski 155 milimetrów, pociski artyleryjskie do amerykańskich urządzeń, wyrzutni, haubic. To jest podstawa. Ale również zwykła amunicja strzelecka, rakiety przeciwlotnicze, rakiety do HIMARS-ów, czyli to co jest potrzebne, żeby używać uzbrojenia, które przyszło z Ameryki i Europy - tłumaczył generał Pacek.

Byrt: całe NATO powinno przestawić swoje przemysły zbrojeniowe

Andrzej Byrt, były ambasador Polski w Niemczech i w Rosji, mówił o pakiecie pomocowym zapowiedzianym we wtorek w Warszawie przez premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka.

- Premier Wielkiej Brytanii (chciał - red.) w towarzystwie sekretarza generalnego NATO i w państwie, które przylega do teatru wojny, przez granicę z Ukrainą, podnieść znaczenie tej pomocy. Słusznie, to jest bardzo znaczący pakiet - mówił gość TVN24.

- Tym sposobem budżet tegorocznej pomocy Wielkiej Brytanii dla Ukrainy osiągnął kwotę ponad 3 miliardów funtów. To jest dużo - ocenił Byrt.

Jak stwierdził, "kiedy popatrzymy na to, co się dzieje, czyli ostrzał Ukrainy przez rozmaitego rodzaju jednostki rosyjskie i odpowiedź Ukraińców w stosunku do Rosjan, to statystycznie rzecz biorąc jest jak 1 do 10".

- I żeby tę przewagę strzelecką Rosji pokonać, to my wszyscy, całe NATO, powinniśmy postawić swoje przemysły zbrojeniowe w taki sam tryb pracy, jak ma Rosja. To jest - na trzy zmiany produkujemy wszystkim tym, co mamy - podkreślił ambasador.

Byrt: całe NATO powinno przestawić swoje przemysły zbrojeniowe TVN24

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24