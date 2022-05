"Nieprzestrzeganie sankcji to jest trybunał. Tego nie wolno robić"

O rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej i mechanizmach unijnych wobec wojny w Ukrainie mówił w "Faktach po Faktach" były premier, aktualnie europoseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Buzek. - Unia to 27 krajów, które mają swoje interesy i chcą je realizować w ramach Unii. To nie jest prosta sprawa - zauważył.

Gościem sobotniego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24 był Jerzy Buzek - były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie europoseł Platformy Obywatelskiej, za którego rządów Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W osiemnastą rocznicę wejścia Polski do Wspólnoty Buzek pytany był, czy Unia sprawdza się w czasie wojny w Ukrainie.

- Tak, sprawdza się. To, w jaki sposób podjęto decyzje odnośnie pomocy Ukrainie, jest dość nietypowe w przypadku Unii. Proszę pamiętać, że Unia to 27 krajów, które mają swoje interesy i chcą je realizować w ramach Unii. To nie jest prosta sprawa - odpowiedział.

W tym kontekście Jerzy Buzek i prowadzący program Piotr Marciniak rozmawiali także na temat praworządności. - Tam, gdzie [Unia Europejska - przyp. red.] ma możliwości działania, to się absolutnie sprawdza. Artykuł siódmy (który daje Unii możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości - red.), okazuje się, że może być zablokowany przez jedno państwo członkowskie. To właśnie jest ten przytyk do tego, że Rada Europejska to nie jest tak bardzo instytucja wspólnotowa, bo jedno państwo może zablokować decyzję - zauważył Buzek.

Mówiąc dalej o uprawnieniach Unii Europejskiej, Buzek wspomniał o traktacie lizbońskim, gdzie mowa jest o solidarności energetycznej. - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustalił, że solidarność energetyczna nie ma tylko wymiaru wartości. To jest kategoria prawna. Jeśli tego nie przestrzegamy, to możemy być pociągnięci do odpowiedzialności. To jest niesłychane ustalenie - stwierdził.

"Komisja może oddać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"

Gość "Faktów po Faktach" poruszył tu temat żądań Rosji, która chce zapłaty za swój gaz w rublach. - Tu Komisja Europejska bardzo twardo mówi: musimy płacić tak jak dotąd, w euro, nie wolno nam płacić w rublach, bo łamiemy sankcje - przypomniał.

Co w takim razie zrobi Komisja w przypadku Węgier? Premier Viktor Orban zasygnalizował już, że jego kraj jest skłonny płacić za rosyjski gaz w rublach. - Zobaczymy, jak będzie. Komisja może oddać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nieprzestrzeganie sankcji to jest trybunał. Tego nie wolno robić - odparł Buzek.

- Musimy mieć reguły - podkreślił.

Autor:akw//now

Źródło: TVN24