Nawet trzy doby, żeby uciec z zaatakowanego kraju. Sytuacja na polskich przejściach granicznych

Pomoc z drugiej strony granicy

Zaznaczyła, że pomoc nie może być przekazywana chaotycznie i w sposób nieustalony ze stroną ukraińską. Leniart podziękowała stronie ukraińskiej za to, że zgodziła się na przekazanie pomocy i za jej rozdysponowanie. Dodała, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską, aby podobne transporty z pomocą dla osób, które czekają po drugiej stronie granicy, były dostarczane na pozostałych przejściach granicznych. - Chcemy uruchomić podobną pomoc na pozostałych przejściach, co więcej, chcemy, aby ta pomoc miała charakter systematyczny – powiedziała. Pytana o ilość tej pomocy, Leniart odpowiedziała, że jest ona adekwatna do potrzeb, jakie zgłosi strona ukraińska.

Godziny w kolejce

Osoby czekające na przekroczenie polskiej granicy - kobiety, dzieci i starsze osoby - muszą stać w długiej kolejce. - Jeżeli ją opuszczą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne, to ich miejsce może być już zajęte. Dlatego dochodzi tam do bardzo trudnych sytuacji - wyjaśnia nasz reporter.

Ruch w obie strony

- Do pojazdów, które jadą na wschód, podbiegają wolontariusze. To głównie Ukraińcy mieszkający w Polsce, ale też Polacy czy Czesi, którzy przekazują jadącym prowiant z prośbą o przekazanie go dla czekających w kolejce do Polski - przekazuje nasz dziennikarz.