Ponad 90 sędziów apeluje do "wszystkich zobowiązanych organów". Chodzi o wyrok TSUE

"Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa wspólnotowego, ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny" - napisało we wspólnym apelu 91 sędziów z Olsztyna. Sygnatariusze pisma wezwali "wszystkie zobowiązane organy" do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 15 lipca, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 14 lipca wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta podjęła decyzję o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w innej sprawie w postaci "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej.

Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska dzień później poinformowała, że zawiesiła wykonywanie zarządzonych przez TSUE środków tymczasowych , co oznacza, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej - wbrew stanowisku europejskiego trybunału - mogą orzekać w sprawach dyscyplinarnych. W czwartek w "Rzeczpospolitej" został opublikowany wywiad z Manowską , w którym powiedziała między innymi, że "rozważa zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej, by umożliwić rządowi i parlamentowi spokojne przeprowadzenie ewentualnych prac legislacyjnych".

Olsztyńscy sędziowie apelują do "wszystkich zobowiązanych organów"

91 sędziów z Olsztyna podpisało się pod apelem, w którym wezwali "wszystkie zobowiązane organy" do "pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 roku oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 roku, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN".

Juszczyszyn żąda dopuszczenia go do orzekania. Powołuje się na wyrok

Wśród podpisanych jest między innymi Paweł Juszczyszyn, sędzia z olsztyńskiego sądu rejonowego. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juszczyszyn zwrócił się do prezesa sądu Macieja Nawackiego z "żądaniem natychmiastowego dopuszczenia do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych, w tym do wykonywania funkcji orzeczniczych".