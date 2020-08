Hołownia: jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tyle wątpliwości

Tak się składa, że jeżeli są dwie umywalki na kilkuset uczniów, to nieprawdopodobnym jest doprowadzenie do sytuacji, w której dzieci porządnie wymyją sobie ręce. Już widzę dystans społeczny w grupie dwunastolatków na przerwie. A to są naprawdę poważne tematy - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050.

Nie zastosowaliśmy sztywnych rozwiązań, tylko pozwoliliśmy na dopasowanie do sytuacji w danej szkole - mówił o wytycznych związanych z koronawirusem minister edukacji Dariusz Piontkowski. Na potwierdzenie tych słów zaprosił samorządowców, którzy chwalili opracowane w resorcie wskazówki dla edukacji.

- Można wróżyć albo wyciągać wnioski z tego, co było do tej pory. Jeżeli mielibyśmy wyciągać wnioski z tego, co było do tej pory, to należy być bardzo ostrożnym w twierdzeniu, że jesteśmy dobrze przygotowani jako państwo i system na drugą, jesienną edycję koronawirusa - komentował w "Faktach po Faktach" TVN24 Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. - Proszę zwrócić uwagę, w jakim pośpiechu, w jakim tempie, w jakim stylu odbywa się - chociażby dzisiaj - przekonywanie dyrektorów placówek oświatowych, że są warunki do wznowienia w nich edukacji - dodał.

Hołownia, odwołując się do konferencji z udziałem ministra Piontkowskiego i zaproszonych samorządowców, stwierdził, że była "miejscami pocieszna". - Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tyle wątpliwości - pytał.

Były kandydat na prezydenta cytował głosy nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy - jak mówił - pytają, dlaczego w ich szkołach, jeżeli znajdują się w powiatach żółtych lub czerwonych, nie można przejść na nauczanie chociażby hybrydowe, "żeby rozgęścić" sytuację.

"Jeżeli to jest rosyjska szkoła baletu, że robimy krok do przodu, potem dwa kroki do tyłu, to nikt kolejnych obostrzeń nie potraktuje poważnie"

Hołownia skomentował słowa Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, gościa pierwszej części programu "Fakty po Faktach", który powiedział, że niebezpieczeństwo będzie tam, gdzie będą zbierać się uczniowie. - Tak się składa, że uczniowie zbierają się w szkołach. Tak się składa, że jeżeli są dwie umywalki na kilkuset uczniów, to nieprawdopodobnym jest doprowadzenie do sytuacji, w której te dzieci porządnie wymyją sobie ręce. Już widzę dystans społeczny w grupie dwunastolatków na przerwie. A to są naprawdę poważne tematy - zaznaczył.

Jak ocenił, decydenci prowadzą działania "na ślinę i sznurek, z gatunku 'jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy, jakoś się przemkniemy'". - Kiedy chodzi o życie i zdrowie ludzi, taka sytuacja jest nie do pomyślenia - uznał Hołownia.

- W takich sytuacjach powinno się działać w sposób bardzo prosty, jasny, konkretny i radykalny. Proponowaliśmy to jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, kiedy epidemia się rozkręcała, kiedy mówiliśmy, w jaki sposób powinno się skonstruować tarczę antykryzysową, jak powinno się wprowadzać regulacje obostrzeniowe - przypomniał.

Mówił, że jeszcze w trakcie kampanii wyborczej jego ruch zwracał uwagę na potrzebę wprowadzania prostych rozwiązań, jak na przykład "jeden koronatelefon dla wszystkich".

- Jeżeli wysyłamy jako państwo proste komunikaty, to ludzie je przyjmują i traktują poważnie. Jeżeli to jest rosyjska szkoła baletu, że robimy krok do przodu, potem dwa kroki do tyłu, to nikt kolejnych obostrzeń nie potraktuje poważnie - ocenił lider ruchu Polska 2050.

