Dworczyk: wciąż jest możliwość przyspieszenia terminu szczepienia

- Jeżeli mówimy o szczepieniach i slotach wolnych, które są zaplanowane na kwiecień, to te szczepionki są zabezpieczone. My bardzo zachęcamy osoby powyżej 60. roku życia do zapisywania się, do rejestrowania, do przepisywania z maja na kwiecień, ale niestety nie we wszystkich miejscach w Polsce jest to możliwe - powiedział szef KPRM.