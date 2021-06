Rozmawiała z prezydentem Dudą, ale i z Trzaskowskim. Terlecki o Cichanouskiej: niech szuka pomocy w Moskwie

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się w piątek w Warszawie z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim (PO), a później wzięła z nim udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Solidarności. Tego dnia rozmawiała też z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu kontakty opozycjonistki z politykiem PO skomentował szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "Niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu.

Rafał Trzaskowski poinformował również na Twitterze, że Cichanouska będzie gościem wydarzenia Campus Polska Przyszłości. Ruch Trzaskowskiego - Wspólna Polska - na przełomie sierpnia i września organizuje Campus Polska Przyszłości, czyli tygodniowe wydarzenie na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezydent Warszawy i jego współpracownicy od kilku tygodni zachęcają młodych z całej Polski, by wzięli udział w Campusie.

Terlecki: popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał na Twitterze.

Do tych słów Terleckiego odniósł się lider PO Borys Budka. "W normalnym demokratycznym kraju za taki wpis wicemarszałka Sejmu byłaby natychmiastowa dymisja. Ale przecież PiS-owi od dawna bliżej do standardów (Alaksandra - red.) Łukaszenki niż białoruskiej opozycji..." - skomentował we własnym wpisie.