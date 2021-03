Znamy temat Sejmu Dzieci i Młodzieży, zajmie się naukami kardynała Wyszyńskiego. "Patrzę i nie wierzę"

"Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia" - to temat tegorocznego posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. Z powodu pandemii obrady odbędą się wirtualnie. - Tak się nie buduje autorytetów - komentują nauczyciele.

Potencjalni uczestnicy mają się zastanowić m.in. w jaki sposób mogą wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia ich rodziny lub społeczności, w której mieszkają.

Autorytetów nie wbija się do głów młotem

Dr Sławomir Drelich, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i nauczyciel w I LO w Inowrocławiu, na co dzień z sukcesami przygotowuje uczniów do konkursów debatanckich. Dziś nie kryje rozczarowania. - Patrzę i nie wierzę - mówi. - Jeśli organizatorzy sądzą, że wychowanie młodych ludzi zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, da się zrobić przy pomocy tego typu "zachęt administracyjnych", to widać, że tam naprawdę nie ma kogoś z rozumem, kto by im doradził i wyjaśnił, że to jest antyskuteczne - ocenia.