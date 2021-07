Raport państwowej komisji do spraw pedofilii. Przewodniczący Błażej Kmieciak o wynikach prac

Państwowa komisja do spraw pedofilii, której pełna nazwa brzmi: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, opublikowała w poniedziałek pierwszy raport z wynikami swoich prac . W liczącym ponad 250 stron dokumencie znalazły się między innymi rezultaty badań akt spraw sądowych oraz rekomendacje skierowane do organów państwa. Z raportu wynika , że ponad 35 procent wskazanych sprawców pedofilii to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka, zaś w prawie 30 procentach spraw podejrzanym była osoba duchowna.

Kmieciak: kluczowa kwestia to jest uzyskanie dokumentów, które są na terenie Polski

Odnosząc się do spraw, w których podejrzana była osoba duchowna, mówił, że "do Watykanu skierowaliśmy pismo jako komisja, oczekując i prosząc Stolicę Apostolską o przesłanie nam danych statystycznych dotyczących tego, jak przez ostatnich 20 lat wyglądało zjawisko wykorzystania seksualnego w poszczególnych diecezjach i męskich zgromadzeniach zakonnych".

Błażej Kmieciak przekazał, że komisja do Watykanu skierowała pismo niecały miesiąc temu i czeka na odpowiedź. Jednocześnie zwracał uwagę, że "kluczowa kwestia to jest uzyskanie dokumentów, które są na terenie Polski, w kuriach i sądach biskupich, które dotyczą postępowań kanoniczno-karnych, a także administracyjno-kanonicznych prowadzonych w stosunku do polskich duchownych w Polsce". - My tych dokumentów oczekujemy i o nie prosiliśmy, ponieważ mamy do nich pełne prawo jako państwowa komisja zobowiązana mocą ustawy - dodał.