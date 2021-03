"Ministerstwo przerzuca tych ludzi jak gorącego kartofla. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za te decyzje"

Wróblewski: nie znam szczegółów sprawy

"Odrobina prywatności i godności się należy"

"Jest moment, żeby to dopracować"

Ustawa o ośrodku w Gostyninie powstała za rządów PO i PSL. O tyle, o ile znane są procedury trafienia do ośrodka, to nie opracowano procedur wyjścia. - To była ustawa naprędce przygotowywana, bo to było lex Trynkiewicz (Mariusz, seryjny morderca i przestępca seksualny - red.), bardzo specyficzna, w dużej debacie, ale jednak wypracowano pewien kompromis, który trzeba potem udoskonalać – powiedział poseł Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

- Dzisiaj jest moment na to, żeby to dopracować. Boleję nad tym, że rząd miał naprawdę dużo czasu, bo chyba z sześć czy siedem lat właściwie na to, żeby przede wszystkim rozbudować Gostynin i zmienić przepisy tak, żeby one były zgodne ze standardami praw człowieka – mówił poseł. - Niestety nie zrobiono tego, doszło do ogromnego przepełnienia w Gostyninie i teraz ich to zaskoczyło. To było do przewidzenia, bo to nie jest tak, że ci ludzie wychodzą z więzień nagle. Wiadomo, kto kiedy wyjdzie i kto będzie podlegał albo kto może podlegać tym przepisom, które trzeba spełnić, żeby trafić do Gostynina – dodał.