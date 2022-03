Sobowtór Zełenskiego i okrzyki "rosyjski okręcie, pie**** się!". Co się dzieje na granicy

Jana znowu krzyczy w słusznej sprawie

Wśród wolontariuszy obecnych w Medyce jest między innymi Jana Szostak, białoruska aktywistka walcząca z reżimem Alaksandra Łukaszenki. Tutaj działa jako tłumaczka i jednoosobowy punkt informacyjny. - Okazało się, że jest zapotrzebowanie na dwujęzycznych ludzi, którzy będą obecni w każdym punkcie granicznym. Dajemy podstawową informację o darmowym transporcie, o kolejnych krokach. Ludzie wsiadają do autobusów, które następnie wiozą ich do punktów recepcyjnych, i mamy wtedy trzy do pięciu minut, by uspokoić ludzi, przywitać ich - tłumaczy Szostak.