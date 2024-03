"Jesteśmy gotowi ponosić ciężary wynikające z aktualnej sytuacji"

Prezydent Andrzej Duda spotkał się na Kapitolu z najważniejszymi amerykańskimi senatorami z partii demokratów i republikanów, a także ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem oraz liderem mniejszości Hakeemem Jeffriesem. - Nasze relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi - mówił po odbytych rozmowach. Duda przekazał, że jego propozycja zwiększenia wydatków na obronność do trzech procent PKB spotkała się "z dużym zrozumieniem".

Andrzej Duda i Donald Tusk w poniedziałek przybyli do Waszyngtonu, gdzie we wtorek spotkają się w Białym Domu z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. Rozmowy zaplanowane są na godz. 16.00 czasu lokalnego (godz. 21.00 w Polsce). Wizyta odbywa się w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Po spotkaniu zaplanowano wypowiedź dla mediów prezydenta Andrzeja Dudy, później premiera Donalda Tuska.

Andrzej Duda odbył wcześniej spotkania z przywódcami demokratów i republikanów na Kapitolu. - Będziemy rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, sytuacji w naszej części Europy, przyszłości - jeśli chodzi o budowę sojuszu między USA a Unią Europejską, i oczywiście przede wszystkim między USA a Polską - zapowiedział wcześniej Duda.

Polski prezydent spotkał się z liderem większości w Senacie Charlesem Schumerem i liderem mniejszości Mitchem McConnellem, a następnie ze spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem oraz liderem mniejszości Hakeemem Jeffriesem. Po rozmowach spotkał się z polskimi mediami.

- Spotkania Kapitolu były bardzo dobre. W Senacie i w Izbie Reprezentantów spotkałem się ze spikerami, z liderami mniejszości, to były bardzo ciekawe i bardzo dobre rozmowy - powiedział po spotkaniach Andrzej Duda. Jak przyznał, najważniejszy jest przekaz, że "nasze relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi".

Andrzej Duda na briefingu przed Kapitolem Leszek Szymański/PAP

- Te 25 lat obecności Polski w NATO, ten cały czas po 1989 roku, kiedy budujemy ten Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to wszystko razem pokazuje te bardzo silne więzi i dzisiaj te znakomite spotkania (...) to pewne podsumowanie z jednej strony, ale z drugiej strony pokazanie tej sytuacji taką, jaką ona dzisiaj jest i jakie są dzisiaj jej wymagania - powiedział Duda.

"Jesteśmy gotowi ponosić ciężary wynikające z aktualnej sytuacji"

- Z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do tej propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki zostały podniesione na obronność z dwóch do trzech procent, z uwagi na to, żeby pokazywać solidarność.

Duda przekazał, że jego propozycja zwiększenia wydatków na obronność do trzech proc. PKB spotkała się "z dużym zrozumieniem". - Z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do tej propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki zostały podniesione na obronność z dwóch do trzech procent, z uwagi na to, żeby pokazywać solidarność. Wszyscy wiedzą, że Stany Zjednoczone mają najpotężniejszą armię i że Stany Zjednoczone są tym gwarantem bezpieczeństwa, ale z drugiej strony my, jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego traktujemy swoją obecność w Sojuszu i kwestie bezpieczeństwa odpowiedzialnie i jesteśmy gotowi ponosić ciężary wynikające z aktualnej sytuacji - mówił.

- Czym innym było pytanie o bezpieczeństwo w 2014 roku, kiedy podejmowano decyzję o dwóch procent, a co innego jest dzisiaj po dziesięciu latach, kiedy widzimy pełnoskalową rosyjską agresję na Ukrainę i rzeczywiście realną groźbę rosyjskiego imperializmu - dodał Duda.

Prezydent: z satysfakcją przyjąłem pozytywne odniesienie się do mojej propozycji TVN24

Prezydent powiedział też, że podziękował za "obecność amerykańską w Polsce". - Mówiłem, że ta obecność w Polsce jako gwarancja bezpieczeństwa jest absolutnie konieczna, że obecność amerykańskiego żołnierza na naszej ziemi ma wielkie znaczenie dla umacniania poczucia bezpieczeństwa Polaków i narodów naszej części Europy właśnie wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - mówił Duda.

"Ukraińcy zasługują na wsparcie"

Podczas konferencji prasowej, po spotkaniu prezydent poinformował, że jego głównym przekazem podczas rozmów była konieczność wsparcia Ukrainy. - Oczywiście mówiłem, że jeżeli chcemy być bezpieczni to trzeba dzisiaj wspierać także i Ukrainę, bo to ma znaczenie kluczowe. Ukraińcy zasługują na wsparcie, bo ich bohaterska obrona przed rosyjską inwazją musi budzić szacunek. Dzisiaj tylko to, że ukraińska armia będzie dysponowała nowoczesną zachodnią amerykańską technologią walki i obrony może dać możliwość przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść - przekonywał prezydent.

Andrzej Duda Leszek Szymański/PAP

- To akcentowałem ze wszech miar - nie można pozwolić dla bezpieczeństwa Europy i NATO, w tym dla bezpieczeństwa mojego kraju, żeby Putin zwyciężył w Ukrainie - dodał Duda.

- Wsparcie finansowe dla Ukrainy jest tanie, jeżeli ktoś weźmie pod uwagę to, jakie muszą być inne formy wsparcia, gdyby doszło do wojny i do ataku na państwa NATO. Wtedy to amerykański żołnierz będzie musiał stanąć do walki zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z artykułu 5. Dzisiaj to są tylko pieniądze i warto je wydać po to, by utrzymać pokój i bezpieczeństwo - przekonywał prezydent.

"Zawsze byliśmy wiarygodnym sojusznikiem"

Prezydent przyznał, że zarówno rozmowy w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów były dłuższe, niż wstępnie ustalano. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim uczestnikom (rozmów - red.) za poświęcony czas i za zaproszenie tutaj do kongresu, bo to są bardzo ważne spotkania z punktu widzenia naszego i europejskiego bezpieczeństwa - powiedział Andrzej Duda, zaznaczając jednocześnie, że "zawsze byliśmy wiarygodnym sojusznikiem w Stanach Zjednoczonych". - Nasi żołnierze walczyli przy boku Amerykanów w Iraku, byli w Afganistanie wtedy, kiedy była taka potrzeba - podkreślił.

- Dzisiaj oczywiście jesteśmy wdzięczni za amerykańską obecność w Polsce, jesteśmy wdzięczni za wsparcie, ale również i my wydajemy ponad cztery procent na naszą obronność, między innymi kupując uzbrojenie tutaj w Stanach Zjednoczonych. To zarazem w oczywisty sposób oznacza także i wsparcie dla amerykańskiej gospodarki, bo ten sprzęt jest tutaj produkowany - mówił podczas spotkania z mediami.

Autorka/Autor:ek / prpb

Źródło: TVN24, PAP