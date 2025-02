Premier o skutkach zawiadomienia prezesa TK. "Akcja groteskowa, a jednak groźna"

Do sprawy odniósł się w piątek w serwisie X premier Donald Tusk. Zauważył w nim, że opisywany przez prezesa TK zamach stanu jest na czołówkach mediów "tylko w Rosji, Białorusi i na Węgrzech". "Sprawna kooperacja. Akcja groteskowa, a jednak na swój sposób groźna" - ocenił Tusk.

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Z kolei w przyjętej w grudniu ub.r. uchwale rządu stwierdzono m.in., że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

W końcu stycznia Święczkowski w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska domagał się publikacji 22 wyroków TK wydanych w 2024 roku. W innym piśmie - do marszałka Sejmu Szymona Hołowni - zaapelował o działania dot. obsadzenia wakatów w TK, które powstały po zakończeniu kadencji trojga sędziów.

Śledztwo prokuratora Michała Ostrowskiego

Poinformowała, że pracownik TK złożył kopertę do sekretariatu Ostrowskiego, a ten nie przekazał jej odpowiedniej jednostce. Ze względu na obowiązujące przepisy określiła sytuację jako "prywatną korespondencję" Ostrowskiego i zwróciła uwagę, że prokurator nie prowadzi postępowania w tej sprawie, ponieważ "sprawa nie została zarejestrowana".

Michał Ostrowski pełni funkcję zastępcy prokuratora generalnego od listopada 2023 roku. Powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki (PiS).

Ostrowski razem z innymi powołanymi w czasie rządów PiS zastępcami prokuratora generalnego podpisywał się pod krytycznymi wobec działań nowej władzy oświadczeniami. Wspólnie złożyli zawiadomienie, które stało się podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego. Pod koniec grudnia prokurator generalny Adam Bodnar skierował trzech swoich zastępców - Ostrowskiego, ale też Roberta Hernanda i Krzysztofa Sieraka - do pracy w wydziałach zamiejscowych Prokuratury Krajowej.