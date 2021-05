"Prawo i Sprawiedliwość ponownie przejmuje inicjatywę, bardzo aktywnie"

"PiS pokazuje pewną wizję, w jakim kierunku Polska będzie zmierzała, czego po stronie opozycyjnej nie ma"

W niedzielnym poranku "Wstajesz i weekend" do tego wydarzenia odniosła się doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jak oceniła, "Prawo i Sprawiedliwość ponownie przyjmuje inicjatywę, bardzo aktywnie, jeśli chodzi o narzucanie pewnej debaty publicznej". - Prezentuje wizję, jak to będzie, i w tym momencie zakres szczegółów ma mniejsze znaczenie. Liczy się to, że biorą stery w ręce i pokazują pewną wizję, w jakim kierunku Polska będzie zmierzała, czego po stronie opozycyjnej nie ma - powiedziała.

Jak mówiła, "problemem są pieniądze, a zwłaszcza wynika to z faktu potężnego zadłużenia, jakie Zjednoczona Prawica funduje Polakom". - Stąd kwestie podatkowe mają dominujący wymiar, bo te pieniądze skądś trzeba wziąć - wskazywała.

- Moje odczucie po tej konwencji jest, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo konsekwentne. Będzie z jednej strony pieniądze dawało, a z drugiej strony, jeśli się to wszystko zliczy, bo już ekonomiści z tych ogólnych założeń wychodzą, że to wszystko jednak się wyrówna, więc nie będzie tak kolorowo, jak to zostało zarysowane - dodała.