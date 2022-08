Jurek Owsiak z poradami dla uczestników Pol'and'Rock Festival 2022. "Nie musicie niczego dźwigać ze sobą"

czytaj dalej

Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, mówiła we wtorek, że nowe pokolenie potrzebuje dobrych szkół i dobrych nauczycieli. - Najważniejsze jest to, żeby szkoła uczyła tego, czego nas uczono - obiektywnej oceny. Żeby nie właziła do żadnej szkoły żadna partia, żadna, bo dzieci muszą się uczyć przede wszystkim wspólnej miłości do kraju i do swoich rodziców - apelowała. W styczniu, kiedy posłowie zajmowali się nowelizacją Prawa oświatowego, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił, do czego powinna prowadzić edukacja i jak jego zdaniem młodzi powinni głosować w wyborach.