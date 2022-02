Policja: wysyłali na Wyspy miliony papierosów, nazywali się "królami przemytu". 13 osób aresztowanych

Śledczy: miesięcznie mogli wysyłać od kilku do kilkunastu transportów do Wielkiej Brytanii, nazywali się "królami przemytu"

Policjantka przekazuje, że z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy miesięcznie mogli wysyłać od kilku do kilkunastu transportów papierosów do Wielkiej Brytanii, a sami określali się "królami przemytu".

Zarzuty i areszt dla 13 osób

W Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalski zatrzymanym przedstawiono zarzuty udział w zorganizowanej grupie przestępczej, dodatkowo 14 osób usłyszało zarzuty prania pieniędzy. W okresie objętym śledztwem, podejrzanym przedstawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu i przemytu do Wielkiej Brytanii co najmniej 63 milionów papierosów, co skutkowało uszczupleniami podatkowymi na szkodę Skarbu Państwa w wysokości 81 milionów złotych.