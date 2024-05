Spięcie w programie "Tak jest" w TVN24. Na początku rozmowy doszło do sprzeczki między Tomaszem Trelą (Lewica) a Piotrem Kaletą (PiS). - Muszę wyjść ze studia, bo nie pozwolę, żeby to coś mnie obrażało - powiedział Kaleta w kierunku Treli i wyszedł ze studia. Na to Trela powiedział, że Kaleta jest "chamem i burakiem".

Na początku programu Piotr Kaleta wypowiadał się na temat wczorajszego wystąpienia byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Stwierdził, że zeznania Tomasza Mraza są dla niego "niewiarygodne", ale "wszystkie sprawy, które podlegają jakiejkolwiek wątpliwości, powinny zostać wyjaśniane".

Tomasz Trela z Lewicy mówił, że "widzi podobieństwo między słowami Mraza a zeznaniami świadków na komisji do spraw Pegasusa". - Pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości mówili dokładnie to samo - powiedział. Jak mówił Trela, z zeznań świadków i Mraza wynika, że "minister Ziobro jest jedynym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, on daje swoją delegację na wiceministra i oni podejmują decyzje, a pracownicy to po prostu wykonują". W pewnym momencie jego wypowiedź zakłócił Piotr Kaleta.

- Proszę mi nie przerywać. Jak pan opowiada głupoty, to ja panu nie wchodzę w zdanie - powiedział Trela.

- Ja panu mówię, że pan nie mówi prawdy, jeżeli pan podważa zwierzchność urzędniczą. To są podstawowe rzeczy, ale może pan o tym nie wiedzieć - odparł Kaleta.

- Proszę nie być chamem - powiedział Trela.

Piotr Kaleta po kłótni z Tomaszem Trelą wyszedł ze studia TVN24

"Lewak mnie obraża"

Później Kaleta przeszedł na zwrot per ty. - Nie no, chłopie, weź się zastanów. Ja wiem, że jesteś z Lewicy, Lewica może więcej. (...) Lewak mnie obraża - powiedział Kaleta.

Trela zwrócił się do polityka PiS: - Zachowuje się pan jak cham. Albo pan kulturalnie chce rozmawiać, albo będę panu przerywał.

- Muszę wyjść ze studia, bo nie pozwolę, żeby to coś mnie obrażało - powiedział Kaleta i wyszedł ze studia. Na to Trela powiedział, że Kaleta jest "chamem i burakiem".

- To, co pan powiedział, "to coś" o człowieku, który pojawia się w tym studiu. Nie są to słowa, które mają prawo się pojawić - skwitował prowadzący program Marcin Zaborowski i przeszedł do zadawania pytań Tomaszowi Treli.

Autorka/Autor:ek/kab

Źródło: TVN24