Zarząd Polski 2050 i Naczelny Komitet Wykonawczy PSL podjęły decyzję o zawiązaniu koalicji na wybory do Parlamentu Europejskiego. - Stworzymy wspólne listy we wszystkich okręgach po to, by pokazać, że jest możliwa Trzecia Droga do Europy - powiedział marszałek Sejmu, lider Polski 2050.