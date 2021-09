Nowa Lewica. Politycy ruszają w Polskę na konsultacje programowe

Politycy Nowej Lewicy ruszają w Polskę na konsultacje programowe, które podsumowane zostaną 9 października na kongresie ugrupowania. Liderzy i przedstawicieli zespołu programowego Nowej Lewicy wskazali, że celami są między innymi: odsunięcie PiS od władzy i wskazanie wyborcom lewicowej wizji "po erze PiS-u".

- Ruszamy w Polskę z dobrymi założeniami programowymi - oświadczył europoseł Robert Biedroń podczas konferencji prasowej w piątek w Warszawie. Zaprosił też "do dyskusji o Polsce, przyszłości, o tym co po PiS-e i jaką wizję Polski dla Polek i Polaków, dla Europy i dla świata ma polska lewica".

Mówiąc o założeniach programowych Nowej Lewicy, Biedroń zaznaczył, że "nie powstały w gabinecie przy Nowogrodzkiej, jakiegoś prezesa jakiejś partii", tylko we współpracy "polskiej lewicy z kilkudziesięcioma organizacjami poząrządowymi, z setką ekspertów i ekspertek, i wieloma zwykłymi ludźmi".

Zapowiedział, że przez najbliższe trzy tygodnie kamper z politykami Nowej Lewicy będzie w dziesiątkach polskich miast, miasteczek i wsi. Następnie ma wrócić do Warszawy, aby politycy dokonali podsumowania podczas kongresu w Hali Expo, gdzie 9 października - jak mówił - "Lewica będzie miała największe spotkanie od lat".

Kongres, na którym mają zostać wybrane władze Nowej Lewicy

9 października w Warszawie odbędzie się kongres, na którym wybrani zostaną współprzewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz generalny Nowej Lewicy - ugrupowania tworzonego z połączenia SLD i Wiosny. Nowe ugrupowanie powstaje na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego wstępują członkowie partii Biedronia.

Biedroń o "połączeniu dwóch pokoleń"

Biedroń powiedział, że na kongresie dojdzie do "połączenia dwóch pokoleń, które kilka lat temu spotkały się, aby realizować nową nadzieję dla Polski, Nową Lewicę, nową wizję, nowe marzenie". Poinformował, że w kongresie weźmie udział ponad 1200 delegatów i delegatek i zostaną wybrane nowe władze i nowy program dla lewicy i "dla całej Polski". Po wyborze władz i przyjęciu programu, politycy Nowej Lewicy ponownie mają - jak mówił - "zakasać rękawy i znów ruszyć w Polskę".

Mówiąc o celu tych przedsięwzięć Biedroń wskazywał przede wszystkim na konieczność odsunięcia PiS od władzy, aby móc potem realizować lewicowe założenia programowe "w lepszej Polsce". - To musi być Polska, gdzie ludzie lepiej zarabiają, mają godne płace, dobre warunki pracy, (...) gdzie w każdym powiecie ludzie mają dostęp do szpitala, (...) gdzie nie ma kolejek do specjalistów, (...) w której kobiety i mężczyźni mają równe prawo, gdzie oddychamy dobrym powietrzem - mówił Biedroń.

Jak dodał, "dzięki lewicy jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej". - Dała to Polsce lewica. I będziemy w lepszej Polsce po PiS-ie. To gwarantujemy z naszymi założeniami programowymi - oświadczył założyciel i lider Wiosny.

Włodzimierz Czarzasty o "spełnionych marzeniach"

Lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przyznał, że spełniają się jego marzenia o połączeniu dwóch partii - Wiosny i SLD. Zaznaczył, że doszło do tego "na zasadach ustalonych ponad dwa lata temu". - Marzyłem o tym, że jeżeli te partie się połączą, a 9 października wybierzemy wspólne władze, to przy współpracy z Partią Razem będziemy tworzyli silny klub parlamentarny - dodał.

Zwrócił uwagę, że "te marzenia się spełniły, a nie zawsze w historii lewicy takie marzenia się spełniały". - Jeżeli stworzymy silny klub parlamentarny, to wystartujemy w wyborach parlamentarnych - bez względu na to, kiedy one będą - wspólnie jako lewica. Bez względu na to, w jakiej formule będą te wybory, to wystartujemy wspólnie jako lewica. Te marzenia się spełnią - zapewniał.

Czarzasty przyznał, że "czasami wyboista jest droga do tego, żeby marzenia się spełniały", ale - dodał - "dochodzimy do celu dzięki dotrzymywaniu słowa, dzięki twardym i uczciwym zasadom". Powiedział, że tym celem jest październikowy kongres Nowej Lewicy, wspólny klub parlamentarny i wspólna lista wyborcza, a także "powrót do współrządzenia w Sejmie".

- Nie wystarczy powiedzieć, że PiS ma nie rządzić, bo to jest oczywiste. Trzeba również powiedzieć, jak Polska po erze PiS-u ma wyglądać. I o tym będziemy mówili - zapowiedział Czarzasty.

