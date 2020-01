Wąsik komentuje ujawnione przez "Superwizjera" zeznania byłego agenta CBA

Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych - Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych oraz jego zastępcę - Macieja Wąsika. Rozkazy od Kamińskiego i Wąsika - jak twierdzi Kaczmarek - miał otrzymywać podczas spotkań towarzyskich, na których spożywano alkohol.

Wąsik: Agent Tomek ma zarzuty prokuratorskie. Wszystko inne to pokłosie tej sprawy

"Jest wielce prawdopodobne, że w tej sprawie usłyszy wyrok"

Przypomniał, że na Kaczmarku "ciąży sprawa stowarzyszenia Helper". - Jeżeli chodzi o działalność tego stowarzyszenia, jest prowadzone śledztwo w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty tam są poważne. Natomiast to, że Tomasz Kaczmarek teraz mówi, w żaden sposób na tamto postępowanie nie wpływa - przekonywał Jabrzyk. - Jego status w tamtym postępowaniu tydzień temu, jest taki sam jak teraz. To nie jest tak, że ktoś zdejmie z niego te zarzuty. On i tak przed sądem będzie musiał na te pytania odpowiedzieć i stawić czoła tym zarzutom - dodał.

- Przypominam, że on do winy się nie przyznaje i uważa, że przed sądem się wybroni. Myśmy na temat Stowarzyszenia Helper przygotowali już dwa lata temu reportaż. Uważam że nie ze wszystkiego się wybroni. Jest wielce prawdopodobne, że w tej sprawie usłyszy wyrok - mówił szef "Superwizjera".

Przekonywał także, że były agent Tomek "rozmawiając z dziennikarzami, opowiadając o kulisach tego, co wydarzyło się w sprawie willi Kwaśniewskich, tak naprawdę inicjuje nową sprawę w prokuraturze, otwiera nowy temat". - Ja bym te sprawy bardzo mocno rozdzielił, nie wskazując na to, że to może być coś, dzięki czemu on w jakikolwiek sposób poprawi swoją sytuację procesową. Moim zdaniem nie - dodał Jabrzyk.