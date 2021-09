Samochód stał na torach, w środku nikogo nie było. Musieli wstrzymać ruch pociągów na linii Lublin - Lubartów

Pasażerowie pociągu relacji Lublin Główny – Lubartów musieli przesiąść się do innego składu. Wszystko dlatego, że na torach stał samochód. W środku nie było nikogo. Policjanci szukają teraz właścicielki czerwonego opla i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ich zdaniem samochód wypadł z - biegnącej wzdłuż torów - drogi gruntowej. Zdjęcia pokazujące to, co się stało otrzymaliśmy na Kontakt24. Ruch pociągów był przez kilka godzin wstrzymany.