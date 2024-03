Lista wejść do Obajtka. Na niej ponad stu parlamentarzystów

Wirtualna Polska dotarła do pełnej listy wejść do byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i jego zastępców. Odwiedziło ich 110 obecnych parlamentarzystów, większość z nich z PiS.

Lista, którą opisuje w piątek Wirtualna Polska, obejmuje lata 2019-2023. Zarejestrowane są na niej wejścia do warszawskiej siedziby koncernu przy ulicy Bielańskiej. Przez ten czas Obajtek został odwiedzony 4229 razy, wiceprezes Adam Burak - 2081 razy, a członek zarządu Michał Róg - 1391 razy.

W Orlenie bywali też przedstawiciele innych partii. Między innymi Jarosław Sachajko (Kukiz'15), Marek Sawicki (PSL), czy Krzysztof Gawkowski (Lewica). Przychodzili też liderzy Konfederacji - Krzysztof Bosak , czy Robert Winnicki . Odwiedzał go też kontrowersyjny polityk PiS Łukasz Mejza .

Sawicki twierdzi, że z Obajtkiem rozmawiał o biogazowniach i biopaliwach, co "w konsekwencji miało doprowadzić do uchwalenia w poprzedniej kadencji Sejmu ustawy dotyczącej energii z biogazowni szczytowych". Z kolei Krzysztof Gawkowski mówił, że przyszedł z wizytą do prezesa Orlenu kilka razy, "kiedy Lewica protestowała przeciwko połączeniu Orlenu z Lotosem".