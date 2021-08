Ustawa anty-TVN. Stanisław Karczewski o tym, jak zagłosuje w Senacie

Karczewski o ustawie anty-TVN

Zgłoszenie poprawki zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Chodzi w niej o to, aby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu maksymalnie 49 procent kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Karczewski o słowach prezydenta: nie chcę komentować

Były marszałek Senatu został zapytany, dlaczego prezydent Andrzej Duda sygnalizuje, że zawetuje tę ustawę, powiedział, że "prezydent podejmuje decyzje samodzielnie". - Nie chcę komentować tego, co mówi pan prezydent. Nie jest w stu procentach pewne, czy te wypowiedzi pana prezydenta dotyczą na pewno zawetowania - dodał.

Prezydent komentując we wtorek ustawę anty-TVN w w telewizji rządowej powiedział, że to "bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Ocenił też, że "repolonizacja mediów" powinna odbywać się na drodze rynkowej.

Karczewski o restrykcjach dla niezaszczepionych przeciw COVID-19

Senator, były marszałek Senatu, który jest również lekarzem, odniósł się do kwestii szczepień przeciw COVID-19. Pytany, czy uważa, że teraz jest taki moment, żeby wprowadzić model francuski w stosunku do osób niezaszczepionych, na przykład zakaz wchodzenia do miejsc publicznych, jak kina, restauracje, odparł, że "tak nie uważa". - Nie jestem zwolennikiem takich restrykcji - dodał.