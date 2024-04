Biedroń i Czarzasty powiedzieli, że to koniec? "Rosną nam nowe liderki"

Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy i ministra do spraw równości była gościnią TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego". Będzie ona także szefową sztabu Lewicy w wyborach do europarlamentu. Powiedziała, że zdecydowała się przyjąć tę propozycję, bo jej "po prostu zależy na Lewicy". - Zrobiliśmy taką analizę i wiemy już na pewno, że około 200 tysięcy młodych wyborców, 250 nawet tysięcy młodych wyborców nam zabrakło, bo oni po prostu nie poszli na wybory. To w ogóle była bardzo, bardzo niska frekwencja. Coś nie zagrało - mówiła Kotula w odniesieniu do niskiego poparcia Lewicy w wyborach samorządowych.