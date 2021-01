Prokuratura zawiesiła śledztwo w sprawie włamania na skrzynkę mailową byłego wojewody małopolskiego

Prokuratura zawiesiła postępowanie w sprawie możliwego włamania na skrzynkę mailową Piotra Ćwika, byłego wojewody małopolskiego, a obecnie wiceszefa Kancelarii Prezydenta - dowiedział się tvn24.pl. Zawiadomienie złożył sam Ćwik twierdząc, że ktoś w taki sposób sfałszował jego korespondencję z pracownicą urzędu, by świadczyła ona o ich romansie.

- To decyzja prokuratury, która nadzoruje dochodzenie - przekazał tvn24.pl, odsyłając do oskarżycieli z dalszymi pytaniami.

"Sprawę traktowaliśmy priorytetowo"

W tej samej odpowiedzi dodał: "równocześnie informuję, że do czasu wydania decyzji o zawieszeniu dochodzenia wykonano wszystkie niezbędne czynności dowodowe w przedmiotowej sprawie".

- Do gabinetu wojewody pojechała grupa dochodzeniowa. Nic dziwnego, sprawę traktowaliśmy priorytetowo, dotyczyła przecież najwyższego przedstawiciela rządu w województwie - mówił nam wtedy jeden z policjantów.

Wyrok sądu

W ustnym uzasadnieniu sąd pokreślił, że "praca dziennikarza jest ogromnie ważna, i wiele można, ale nie jest tak, że nie ponosi się odpowiedzialności za to, co się dzieje, a przede wszystkim za ewentualną krzywdę, jaką można wyrządzić komuś swoimi artykułami, a która może być ogromna i trudna do zmazania".