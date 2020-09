"To może załamać się w każdej chwili". Apel w sprawie obciążenia oddziałów zakaźnych

Resort zdrowia potwierdził w sobotę 1584 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2. To drugi najwyższy dobowy przyrost liczby zakażonych od początku epidemii w Polsce. Poinformowano także o śmierci 32 zainfekowanych osób. Ostatniej doby wykonano ponad 23 tysiące testów. Łącznie w naszym kraju zakażenie koronawirusem potwierdzono u ponad 85 tysięcy osób, spośród których 2424 zmarły.

"Wzrost przypadków jest również wynikiem zmiany strategii postępowania"

- Wzrost przypadków jest również wynikiem zmiany strategii postępowania, przerzucenia praktycznie całej odpowiedzialności prowadzenia chorych na lekarzy chorób zakaźnych i zdjęcia całkowicie odpowiedzialności z lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, co miało być tą dobrą zmianą na jesieni - wskazywał. Nawiązał w ten sposób do zaprezentowanej na początku września przez resort zdrowia nowej strategii walki z koronawirusem, która zakładała między innymi możliwość włączenia lekarzy POZ do systemu testowania pacjentów.