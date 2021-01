Ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 553 osoby

"256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - dodało Ministerstwo Zdrowia w komunikacie.

W ciągu ostatniej doby - poinformował resort - przeprowadzono ponad 61, 7 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Oznacza to, że około 23 procent z nich dało wynik pozytywny.

Ile osób wyzdrowiało? Ile jest zajętych respiratorów?

We wtorek resort zdrowia opublikował też codzienny raport z danymi epidemiologicznymi. Wynika z niego, że:

- 33 194 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-160 w stosunku do dnia poprzedniego) , - z tego 17 057 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-134) , - 2967 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+10) , - z tego 1606 respiratorów jest wykorzystywanych (-23) , - 162 514 osób jest objętych kwarantanną (+6 906) , - 5971 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-13) , - 1 087 744 osoby wyzdrowiały (+8 852) .

Szczepienie przeciwko COVID-19 w Polsce

Akcja szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyła w Polsce 27 grudnia. Aktualnie trwa etap zero, szczepiony powinien być przede wszystkim personel medyczny. Do wtorkowego wieczora - przekazał pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19 Michał Dworczyk - udało się zaszczepić ponad 136 tysięcy osób.