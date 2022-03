Koncert "Razem z Ukrainą". Andrzej Seweryn i Daria Psekho o emocjach podczas niedzielnych występów

Aktor Andrzej Seweryn oraz ukraińska wokalistka Daria Psekho w "Faktach po Faktach" mówili o emocjach, które towarzyszyły im podczas niedzielnego koncertu "Razem z Ukrainą". Seweryn, który nawiązał podczas występu do słów ukraińskich żołnierzy z Wyspy Węży, mówił, że "trzeba mówić prawdę o obecności zła w czystej postaci". Psekho powiedziała, że "mocno wierzy w to, że ludzi dobrej woli jest więcej". - Że Ukraina zwycięży - dodała.

W niedzielę w łódzkiej Atlas Arenie odbył się koncert charytatywny pod hasłem "Razem z Ukrainą". Na scenie, przed 12-tysięczną widownią i milionami widzów przed telewizorami, wystąpili artyści zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Cały dochód z niedzielnego przedsięwzięcia przeznaczony jest na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi misję w Ukrainie od 2014 roku.

Podczas koncertu, który był transmitowany w 50 krajach, udało się zebrać blisko osiem milionów złotych.

We wtorkowym wydaniu "Faktów po Faktach" o emocjach związanych z koncertem opowiadali uczestnicy niedzielnego wydarzenia - aktor Andrzej Seweryn oraz ukraińska wokalistka Daria Psekho z Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie.

Seweryn: trzeba mówić prawdę o obecności zła w czystej postaci

Seweryn w niedzielę wygłosił "Testament" Tarasa Szewczenki - ukraińskiego bohatera i wieszcza narodowego. Swój występ zakończył dosadnym i jednoznacznym przesłaniem do Władimira Putina: "Idi na ch*j!".

- Celowo zacząłem od daty powstania tego tekstu (25 grudnia 1845 r. - red.), po to, żeby go zestawić z tekstem zupełnie innym, ale jakże podobnym - słowami żołnierzy z Wyspy Węży. Zastanawiałem się też, co to znaczy wulgarne, niestosowne. Uważam, że nie ma takich słów, które byłyby w tej sytuacji niestosownymi - mówił w TVN24 Seweryn. Jak dodał, "czymże są takie w gruncie rzeczy niewinne słowa w porównaniu z tysiącami zamordowanych ludzi, ze zbombardowanymi budynkami mieszkalnymi, ze starszymi ludźmi umierającymi na ulicach".

Jak powiedział, "trzeba mówić prawdę o obecności zła w czystej postaci". - To, co spotyka Ukraińców, jest czystym złem i z tym złem trzeba walczyć. I teraz, jeżeli twierdzimy, że ludzi dobrej woli jest więcej, no to kochana Europo - macie szansę. Pokażcie, bo nas, Europejczyków, jest więcej niż barbarzyńców ze Wschodu, tylko do roboty - apelował Andrzej Seweryn.

Psekho: bardzo mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej, że Ukraina zwycięży

Daria Psekho podczas niedzielnego koncertu zaśpiewała wspólnie z Krzysztofem Zalewskim jeden z najważniejszych polskich utworów wszech czasów - "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

- Ja przeżywam każde słowo tego utworu na nowo. Uważam, że jest ponadczasowy i dzisiaj nabiera nowej relacji. Ja, dokładnie tak jak pan Czesław napisał, bardzo mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej, że Ukraina zwycięży - powiedziała wokalistka.

Psekho mówiła też o wsparciu, które Ukraińcy otrzymują od Polaków. - My to czujemy bardzo mocno i ja to niesamowite wsparcie odczuwam co chwilę. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje w Polsce, jak wszyscy nas wspierają. Polacy drodzy, jesteście naszymi prawdziwymi braćmi i dziękuję wam za to - dodała.

Seweryn: Zełenski odgrywa fenomenalną rolę w historii swojego kraju, Europy i świata

Andrzej Seweryn odniósł się też do roli, jaką po inwazji Rosji na Ukrainę odgrywa prezydent Wołodymyr Zełenski. Zwracał uwagę, że "jego każde przemówienie jest inne". - To cudowne, jak się obserwuje jego twarz, brodę, która się pojawia. Ja patrzę na to jako aktor. Widzę, jak on rownież operuje słowami. On jest aktorem, on odgrywa fenomenalną rolę w historii swojego kraju, Europy i świata - mówił dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.

Podkreślił, że "nigdy w życiu nie mieliśmy do czynienia z wojną, w czasie której prezydent atakowanego kraju rozmawia z całym światem". - Tego rownież nie przewidział Putin. Nie przewidział, ze wojna jest fotografowana i widziana na całym świecie. I Rosjanie zobaczą tę wojnę, dziś czy jutro. Mam nadzieję, że wyciągną z tego jakieś wnioski - dodał Seweryn.

Autor:pp/ tam

Źródło: TVN24